У Києві бухгалтерка військової частини вийшла заміж і поплатилась: що сталось
Провідна бухгалтерка військової частини організувала схему виїзду чоловіків за кордон через шлюб. Подробиці вироку Дарницького суду.
У Києві оголосили вирок провідній бухгалтерці однієї з військових частин, яка за 9000 доларів хотіла переправити чоловіка за кордон. Жінка, маючи групу інвалідності, пропонувала чоловікам укласти з нею фіктивний шлюб, що давало право на виїзд як «супровіднику особи з інвалідністю».
Про це йдеться у вироку Дарницького районного суду Києва.
Оголошення в Telegram
Як встановило слідство, обвинувачена, яка працювала у фінансово-економічній службі військової частини, вирішила підробити на обмеженнях воєнного стану. У месенджері Telegram вона створила оголошення про можливість переправлення чоловіків за кордон. Так вона знайшла «клієнта».
За укладення фіктивного шлюбу та подальший інструктаж щодо перетину кордону жінка висунула умови:
Ціна послуги: $9000 (половина — одразу після РАЦСу, решта — перед кордоном).
Пара мала вивчити особисту інформацію одне про одного (імена батьків, спільні звички).
Обов’язкова спільна фотосесія, щоб у прикордонників не виникло сумнівів у «справжності» почуттів.
Весілля у ЦНАПі та затримання
29 квітня 2025 року «молодята» офіційно зареєстрували шлюб у ЦНАПі Дарницької РДА. Одразу після церемонії вони сіли в автомобіль Renault Talisman, де чоловік передав бухгалтерці першу частину винагороди. Згодом жінку затримали правоохоронці.
Рішення суду
У судовому засіданні обвинувачена повністю визнала провину. Вона пояснила, що на злочин її штовхнули «важкий матеріальний стан» та необхідність утримувати хворих батьків-пенсіонерів.
Під час призначення покарання суддя врахував низку обставин:
Жінка є інвалідом III групи;
Вона позитивно характеризується за місцем роботи у військовій частині;
Батько обвинуваченої перерахував суму застави у розмірі 242 240 гривень на потреби ЗСУ.
Обвинувачена сама ініціювала розірвання фіктивного шлюбу.
Суд визнав жінку винною за ч. 3 ст. 332 КК України (організація незаконного переправлення осіб через кордон з корисливих мотивів).
Призначено 5 років позбавлення волі (нижче найнижчої межі завдяки ст. 69 КК).
На підставі ст. 75 КК жінку звільнили від відбування покарання з іспитовим строком 3 роки.
Нагадаємо, це не перший випадок в Україні. Раніше суди уже карали за фіктивні шлюби:
Жовківський районний суд Львівської області виніс вирок чоловікові, який розробив незвичну схему для втечі за кордон. Аби виїхати до Польщі в умовах воєнного стану, він офіційно одружився з донькою своєї дружини, яка має інвалідність.
У Житомирі до іспитового терміну засудили жінку, яка погодилась одружитися з чоловіком, щоб той уникнув мобілізації.