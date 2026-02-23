ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
837
2 хв

У Києві бухгалтерка військової частини вийшла заміж і поплатилась: що сталось

Провідна бухгалтерка військової частини організувала схему виїзду чоловіків за кордон через шлюб. Подробиці вироку Дарницького суду.

Автор публікації
Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
У Києві засудили жінку через фіктивний шлюб

У Києві засудили жінку через фіктивний шлюб / © Pixabay

У Києві оголосили вирок провідній бухгалтерці однієї з військових частин, яка за 9000 доларів хотіла переправити чоловіка за кордон. Жінка, маючи групу інвалідності, пропонувала чоловікам укласти з нею фіктивний шлюб, що давало право на виїзд як «супровіднику особи з інвалідністю».

Про це йдеться у вироку Дарницького районного суду Києва.

Оголошення в Telegram

Як встановило слідство, обвинувачена, яка працювала у фінансово-економічній службі військової частини, вирішила підробити на обмеженнях воєнного стану. У месенджері Telegram вона створила оголошення про можливість переправлення чоловіків за кордон. Так вона знайшла «клієнта».

За укладення фіктивного шлюбу та подальший інструктаж щодо перетину кордону жінка висунула умови:

  1. Ціна послуги: $9000 (половина — одразу після РАЦСу, решта — перед кордоном).

  2. Пара мала вивчити особисту інформацію одне про одного (імена батьків, спільні звички).

  3. Обов’язкова спільна фотосесія, щоб у прикордонників не виникло сумнівів у «справжності» почуттів.

Весілля у ЦНАПі та затримання

29 квітня 2025 року «молодята» офіційно зареєстрували шлюб у ЦНАПі Дарницької РДА. Одразу після церемонії вони сіли в автомобіль Renault Talisman, де чоловік передав бухгалтерці першу частину винагороди. Згодом жінку затримали правоохоронці.

Рішення суду

У судовому засіданні обвинувачена повністю визнала провину. Вона пояснила, що на злочин її штовхнули «важкий матеріальний стан» та необхідність утримувати хворих батьків-пенсіонерів.

Під час призначення покарання суддя врахував низку обставин:

  • Жінка є інвалідом III групи;

  • Вона позитивно характеризується за місцем роботи у військовій частині;

  • Батько обвинуваченої перерахував суму застави у розмірі 242 240 гривень на потреби ЗСУ.

  • Обвинувачена сама ініціювала розірвання фіктивного шлюбу.

Суд визнав жінку винною за ч. 3 ст. 332 КК України (організація незаконного переправлення осіб через кордон з корисливих мотивів).

  1. Призначено 5 років позбавлення волі (нижче найнижчої межі завдяки ст. 69 КК).

  2. На підставі ст. 75 КК жінку звільнили від відбування покарання з іспитовим строком 3 роки.

Нагадаємо, це не перший випадок в Україні. Раніше суди уже карали за фіктивні шлюби:

