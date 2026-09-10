У Києві після російських атак є не всі продукти / © Hromadske.ua

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Напівпорожні полиці супермаркетів та ціни на продукти, що не припиняють рости, стали новою реальністю для киян. Москва системно б’є по складах і логістичних ланцюгах, які забезпечують цивільне життя українців.

Про це пише The Guardian.

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Через цілеспрямовані удари РФ по логістиці в Києві зникають продукти з супермаркетів

68-річна Валентина Свешникова, яка вимушена жити на невелику пенсію, купує суху ковбасу з напівпорожніх полиць місцевого магазину та зі страхом спостерігає за дорожчанням базових товарів. Вона переконана, що «Росія прагне зробити життя українців нестерпним і неможливим, і їй це вдається».

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Повітряні атаки РФ на склади харчів поблизу українських міст уже призвели до прогалин в асортименті та загрожують черговим стрибком цін. Особливо важкого удару зазнала столиця. Тимчасова тиша, якої дотримувалися для безпечного проїзду американських переговорників на вихідних, раптово обірвалася в ніч проти понеділка: масована атака реактивних дронів і балістичних ракет забрала життя двох людей.

Попри те, що в супермаркеті Novus, де скуповується Свешникова, чимало полиць стоять порожніми, загартовані чотирма роками війни містяни зберігають спокій. 40-річна Дарія Малюкова зізнається, що ситуація страшна, але тікати вона не збирається.

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький попереджає, що через руйнування складської інфраструктури продовольство може здорожчати на 2,5%. Втім, співзасновник компанії Bureau of Wine, що володіє супермаркетами Goodwine, Дмитро Кримський дає значно менш оптимістичний прогноз — до 15%.

1 вересня один зі складів Кримського під Києвом знищив російський удар, звівши нанівець майно на чотири мільйони євро. Атаки сильно вдарили по бізнесу.

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За його словами, ціни підуть угору не через фізичну нестачу товарів, а через витрати на перебудову логістики, аби зробити її стійкішою до майбутніх обстрілів. Наразі підприємець розглядає кілька сценаріїв: від перенесення складських потужностей до сусідньої Польщі до використання підземних сховищ та дроблення запасів між багатьма дрібними об’єктами.

Підприємці розуміють, що тепер не можна мати один великий склад. Останнє влучання не стало сюрпризом для чоловіка — це вже третій розгромлений склад компанії від початку повномасштабної війни. 2022 року росіяни знищили майно на 15 млн євро, а в липні цього року — ще на півтора.

Ситуацію ускладнюють і постійні повітряні тривоги: через небезпеку персоналу вдається працювати лише по 3–4 години на добу, що критично гальмує відвантаження.

Нинішня хвиля російських атак випала на надзвичайно важкий для країни період. З кінця серпня Київ щодня потерпає від шквалу дронів і ракет, що вже забрали десятки життів та зруйнували важливі об’єкти. Окрім харчових складів, ворог цілеспрямовано нищить логістичні хаби e-commerce та медичні запаси. Так, у ніч проти середи росіяни поцілили в один із головних складів ВООЗ із гуманітарною допомогою на околиці столиці.

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У п’ятницю на території фармкомпанії «Біокон» рятувальники все ще розбирали завали, а в повітрі стояв стійкий запах згарища. У заяві компанії йдеться, що обстріл знищив тримісячний запас ліків, через що роботу підприємства довелося повністю зупинити.

Люди не піддаються паніці як на початку війни

Утім, ажіотажного панічного скуповування продуктів, як це було 2022 року, наразі не спостерігається.

«Який сенс? У мене є трохи запасних продуктів, наприклад, вівсяна каша, а решта — овочі, фрукти — навіщо купувати? Вони просто згниють. Я намагаюся впоратися з сьогоднішньою проблемою. Я намагаюся не думати про майбутнє», — знизує плечима 54-річна Ірина Месянжинова в супермаркеті АТБ у Броварах, неподалік від спалених складів.

У коментарі для The Guardian очільник Мінагрополітики Тарас Висоцький підтвердив, що внаслідок останніх атак було знищено або суттєво пошкоджено логістичні хаби абсолютно всіх провідних торговельних мереж — Novus, «АТБ», «Сільпо» та «Фора».

«Ця хвиля ударів є наймасовішою з початку повномасштабного вторгнення. Якщо 2022 року ворог атакував переважно експортно-сільськогосподарську інфраструктуру, а в наступні роки знищував енергетичний сектор, то атаки серпня-вересня 2026 року є системною атакою на внутрішню систему життєзабезпечення цивільного населення. Ворог цілеспрямовано намагається знищити логістику, яка забезпечує українські міста продовольством», — підкреслив Висоцький.

36-річна тревел-менеджерка Олена Жук підсумувала загальний настрій українців у цей час:

«Ці обстріли — не перші під час війни. Ми виживемо. Ми не помремо від голоду».

Росія б’є по складах із продуктами: наслідки

Нагадаємо, російські атаки на склади та логістичні об’єкти з продуктами можуть спричиняти лише тимчасові перебої з окремими товарами, але загрози голоду чи масштабного дефіциту в Україні немає.

Наслідки ударів залежать від можливості швидкої заміни знищеного товару через інші маршрути постачання, тому найімовірнішим наслідком є лише локальний брак певних позицій.

За словами кандидата економічних наук та експерта аналітичного центру «Обʼєднана Україна» Олексія Уса, український ринок здатен оперативно перебудовувати ланцюги постачання внутрішньої продукції. Проте із заміною імпортних товарів ситуація може бути складнішою, якщо пошкоджень зазнають ключові точки їхнього зберігання або розподілу.

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