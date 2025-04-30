У Києві чоловік ґвалтував неповнолітню падчерку, поки її мати була на роботі: подробиці інциденту

Підліток

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У Києві судитимуть 43-річного місцевого мешканця, який примушував до статевих відносин неповнолітню падчерку та виготовляв порнографічні фото за її участю.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Він 8 місяців примушував 16-річну дівчину до інтимних стосунків, користуючись своєю віковою та фізичною перевагою, поки її мати була на роботі.

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Також чоловік шантажував дівчину, погрожуючи, що поширить її інтимні фото, адже виготовляв та зберігав порнографічні зображення падчерки.

Він також вчиняв фізичне і моральне насилля відносно дівчни. А також встановив контроль над її телефоном та обмежуючи спілкування з однолітками.

Наразі він знаходиться під вартою.

Нагадаємо, в Києві правоохоронці затримали 28-річного громадянина РФ, який під час конфлікту вбив свою 21-річну дівчину у приміщенні фотостудії, де вони обидва працювали.