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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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314
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У Києві чоловік ґвалтував неповнолітню падчерку, поки її мати була на роботі: подробиці інциденту

Чоловіку загрожує покарання на строк до 12 років позбавлення волі.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Підліток

Підліток

У Києві судитимуть 43-річного місцевого мешканця, який примушував до статевих відносин неповнолітню падчерку та виготовляв порнографічні фото за її участю.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура. 

Він 8 місяців примушував 16-річну дівчину до інтимних стосунків, користуючись своєю віковою та фізичною перевагою, поки її мати була на роботі.

Також чоловік шантажував дівчину, погрожуючи, що поширить її інтимні фото, адже виготовляв та зберігав порнографічні зображення падчерки.

Він також вчиняв фізичне і моральне насилля відносно дівчни. А також встановив контроль над її телефоном та обмежуючи спілкування з однолітками.

Наразі він знаходиться під вартою.

Нагадаємо, в Києві правоохоронці затримали 28-річного громадянина РФ, який під час конфлікту вбив свою 21-річну дівчину у приміщенні фотостудії, де вони обидва працювали.

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