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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1329
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2 хв

У Києві чоловік програв майже 1,7 мільйона гривень, які взяв у інвесторів: деталі схеми

Підозрюваному, який програв у казино 1,7 мільйона гривень, загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
У Києві чоловік програв майже 1,7 мільйона гривеньУ Києві чоловік програв майже 1,7 мільйона гривень

У Києві чоловік програв майже 1,7 мільйона гривень

У Києві чоловік ошукав 7 людей з-поміж колег, керівництва та постійних клієнтів. Він пропонував їм вкладати гроші в нібито вигідну закупівлю елітного алкоголю для подальшого перепродажу VIP-клієнтам.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у місті Києві.

Деталі оборудки

Як зазначається, чоловік скористався довірою колег, керівництва та постійних клієнтів. Шахрай пропонував їм вкладати гроші в буцімто вигідну закупівлю елітного алкоголю для подальшого перепродажу VIP-клієнтам.

«Чоловік запевняв, що має доступ до ексклюзивних цін та обіцяв інвесторам швидкий прибуток. Однак, замість придбання алкоголю, отримані кошти ділок витрачав у онлайн-казино. Жоден з потерпілих не отримав ані обіцяного товару, ані прибутку», — повідомили правоохоронці.

Внаслідок шахрайських дій чоловіка постраждало 7 громадян. Потерпілі передавали йому готівку особисто або перераховували кошти на банківські рахунки. Суми внесків становили понад 6 тисяч тисяч доларів з кожного.

Слідчі територіального управління поліції, за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури, повідомили 34-річному фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство. Фігурант може отримати тюремний термін строком на 8 років.

Раніше на Київщині викрили шахраїв, які нажилися на родинах воїнів. Так, підозру отримали 38-річний чоловік та 39-річна жінка, які ошукали родини військових, що зникли безвісти або потрапили в полон. Зловмисники обіцяли надати інформацію про бійців та включити їх до списків на обмін, виманюючи гроші.

Чоловік розповідав потенційним жертвам, що може допомогти у пошуку зниклих військовослужбовців ЗСУ через закритий Telegram-канал. Щобільше, він обіцяв допомогу у включенні до списків на обмін полонених. За такі “послуги” вони отримували гроші на картки.

Внаслідок дій фігурантів потерпілі зазнали матеріальних збитків на суму понад 4 мільйони гривень. Підозрюваним загрожує до 8 років ув’язнення.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1329
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