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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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260
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У Києві чоловік відкрив стрілянину просто на вулиці через сварку: що відомо (фото)

Причиною конфлікту стала короткочасна зупинка автомобіля біля воріт, тепер стрільцю загрожує відповідальність за хуліганство.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Хулігана затримано

Хулігана затримано

У Києві 46-річний чоловік через конфлікт «розстріляв» автівку у Шевченківському районі міста.

Про випадок повідомили у поліції.

Правоохоронці зʼясували, що 46-річний киянин, йдучи вулицею, побачив автомобіль BMW, який виїжджав з прибудинкової території. Водій транспортного засобу зупинився, щоб закрити ворота, тим самим тимчасово загородив вільний прохід перехожому.

«Ця ситуація не сподобалася чоловікові, через що між ними виникла суперечка, під час якої порушник декілька раз вистрелив зі зброї у бік транспортного засобу, пошкодивши багажник та заднє скло автівки, після чого втік», — уточнили правоохоронці.

Пошкоджена автівка

Пошкоджена автівка

Хулігана розшукали та вилучили в нього зброю — пневматичний револьвер під патрон «Флобера».

За цим фактом правоохоронці повідомили порушнику про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство.

Нагадаємо, на пляжі у Первомайську 15-річний хлопець дістав пневматичний пістолет і зробив кілька пострілів. Одна з куль влучила в око його 15-річній знайомій.

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