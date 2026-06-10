У Києві ДБР зупинило авто з ексначальником Одеського ТЦК Борисовим: що відомо (відео)

Євген Борисов / © Telegram/Ігор Мосійчук

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У середу, 10 червня, працівники ДБР затримали авто колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування Євгена Борисова.

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах та відеоматеріали, надані підписниками видання.

Перевірка ДБР Борисова в Києві — що відомо

Повідомляється, що на блокпосту на виїзді з Києва в напрямку Одеської траси правоохоронці зупинили позашляховик марки BMW. Як зазначають очевидці, за розпізнавальними знаками на форменому одязі можна було ідентифікувати представників Державного бюро розслідувань.

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Одним із пасажирів автомобіля, з яким спілкувалися правоохоронці, виявився ексначальник Одеського військкомату Євген Борисов.

За інформацією співрозмовника «Української правди» у правоохоронних органах, поточні слідчі дії, зокрема обшуки, проводяться у межах кримінального провадження, що стосується легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом.

У Києві ДБР зупинило авто з ексначальником Одеського ТЦК Борисовим / © Українська правда

Справа Євгена Борисова — що відомо

Раніше ми писали про те, що 26 вересня колишнього очільника Одеського ТЦК Євгена Борисова випустили з СІЗО після внесення рекордної застави в 44 млн грн. Його звинувачують у корупції та зловживаннях. До оплати долучилися адвокати колишнього президента Януковича — Віталій Сердюк та Олександр Бабіков.

Згодом колишній військовий комісар Одеської області Євген Борисов, який фігурує у справі про самовільне залишення військової частини, вийшов з-під варти. За нього внесли заставу в понад 20 мільйонів гривень.

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Раніше ТСН.ua писав про початок історії, пов’язаної з колишнім очільником Одеського ТЦК та СП Євгеном Борисовим.

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