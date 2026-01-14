У Києві діють екстрені відключення світла, погодинні графіки не застосовують

Світло / © unsplash.com

У Києві діють екстрені та аварійні відключення електроенергії, повернення до погодинних графіків наразі не прогнозується.

Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За його словами, наразі в Києві застосовуються саме екстрені або аварійні відключення електроенергії. Погодинні графіки відключень тимчасово не використовуються, і перспектив їх запровадження найближчим часом немає.

Найскладніша ситуація спостерігається на лівому березі столиці. Там об’єктивно зафіксовано найбільші пошкодження енергетичної інфраструктури. На всіх пошкоджених об’єктах тривають відновлювальні роботи в цілодобовому режимі.

Водночас у міській владі наголошують, що енергетичні об’єкти значно складніші для ремонту, ніж, наприклад, трубопроводи чи інші елементи комунального господарства. Якщо аварії на тепломережах вдається ліквідувати протягом кількох годин, то відновлення енергетичної інфраструктури потребує значно більше часу.

Так, напередодні аварійну ситуацію на трубопроводах вдалося усунути протягом шести–семи годин, після чого розпочався запуск теплопостачання у мікрорайоні ТРМК. Водночас енергетичні об’єкти, пошкоджені внаслідок ракетних ударів, вимагають складних і тривалих робіт.

У зв’язку з цим у місті наразі зберігається режим екстрених відключень. Назвати конкретні терміни повного відновлення стабільного електропостачання в столиці сьогодні неможливо, підкреслили у міській владі.

