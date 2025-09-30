- Дата публікації
У Києві дощ та +13°, у Карпатах мокрий сніг: зміна погоди 30 вересня
Південь України накриють значні дощі, в центрі та на сході — сильний вітер.
В Україні у вівторок, 30 вересня, буде хмарно з проясненнями. Помірні, на Одещині та Миколаївщині вдень місцями значні дощі, лише на північному сході та сході країни без опадів.
Про це повідомив Український гідрометцентр у Facebook.
Вітер переважно східний, 7-12 м/с, у центральних, південних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 4-9° тепла; вдень 9-14°, на Закарпатті та крайньому півдні країни до 17°.
На високогір’ї Карпат мокрий сніг; температура вночі та вдень близько 0°.
Яка погода у Києві та області
У Києві та області 30 вересня буде хмарно з проясненнями. Дощ.
Вітер переважно східний, 7-12 м/с.
Температура по області вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°;
У Києві вночі 7-9° тепла, вдень 11-13°.
