ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
106
Час на прочитання
1 хв

У Києві дощ та +13°, у Карпатах мокрий сніг: зміна погоди 30 вересня

Південь України накриють значні дощі, в центрі та на сході — сильний вітер.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
В Україні очікується дощова погода

В Україні очікується дощова погода / © ТСН

В Україні у вівторок, 30 вересня, буде хмарно з проясненнями. Помірні, на Одещині та Миколаївщині вдень місцями значні дощі, лише на північному сході та сході країни без опадів.

Про це повідомив Український гідрометцентр у Facebook.

Вітер переважно східний, 7-12 м/с, у центральних, південних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла; вдень 9-14°, на Закарпатті та крайньому півдні країни до 17°.

На високогір’ї Карпат мокрий сніг; температура вночі та вдень близько 0°.

Мапа погоди на останній день вересня / © Укргідрометцентр

Мапа погоди на останній день вересня / © Укргідрометцентр

Яка погода у Києві та області

У Києві та області 30 вересня буде хмарно з проясненнями. Дощ.

Вітер переважно східний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°;

У Києві вночі 7-9° тепла, вдень 11-13°.

Нагадаємо, кліматологиня приголомшила прогнозом на зиму.

Дата публікації
Кількість переглядів
106
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie