У Києві друкарня відмовилася виготовити плакати для акції проти закону щодо НАБУ і САП

Мітинг проти закону щодо НАБУ і САП у Києві 22 липня / © ТСН

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У Києві друкарня відмовилася віддавати активістам надруковані плакати для мирної акції протесту проти закону щодо НАБУ і САП.

Про це повідомив Антикорупційний центр «Межа» і його очільниця Мартина Богуславець.

У «Межі» повідомили, що працівники відмовилися віддавати плакати з обличчям президента Володимира Зеленського, пояснивши це розпорядженнями керівництва друкарні.

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«Є регламент від керівництва, який забороняє друк провокаційних матеріалів», — наводять в організації слова адміністратора друкарні Дмитра.

«Межа» запевняє, що плакати не містили жодної нецензурної лексики чи закликів до насильства.

Один із плакатів, які просили надрукувати активісти

Що кажуть у книгарні

Директор друкарні 24Print Михайло Сидорженко у коментарі для «Суспільне Культура» пояснив, що частина матеріалів була російською мовою. Саме тому видання відповіло відмовою.

«Там все дуже просто — частина матеріалів була російською мовою. То менеджер, мабуть, погано дивився, коли приймав те замовлення. Але друкарі в мене дуже відповідальні. Вони, коли це побачили, одразу мені додому подзвонили», — розповів він.

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Сидорженко додав, що згідно із законом України не можна друкувати матеріали російською мовою, які будуть використовуватися у публічних просторах.

У громадській організації відповіли на цю заяву новим постом.

Там запевнили, що всі матеріали, які мали надрукувати, були українською мовою.

Нова заява книгарні

Після обміну «звинуваченнями» поліграфічний центр назвав нову причину відмови, визнавши, що йдеться про «внутрішню політику компанії».

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«Згідно з внутрішньою політикою компанії, яка діє у зв’язку з воєнним станом та відсутністю будь-яких інструментів для перевірки мотивів замовників, ми залишаємо за собою право відмовити у виробництві матеріалів із провокаційним політичним змістом […]

Але будь-яка неоднозначна ситуація у воєнний час ставить у пріоритет спільну безпеку та не завжди є комфортною для сторін. Нам теж не подобається, коли доводиться ухвалювати такі рішення, але війна — це час, коли іноді доводиться обирати лише з-поміж поганих варіантів», — повідомили у друкарні.

Нагадаємо, що вчора пізно ввечері президент Зеленський підписав скандальний закон про НАБУ та САП, незважаючи на те, що чимало громадських діячів і журналістів закликали главу держави не підписувати цей закон, а у Києві, Львові та Дніпрі сотні людей вийшли на акції протесту з вимогою накласти вето на цей закон.