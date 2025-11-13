- Дата публікації
У Києві горить дитячий садок: що відомо
Причина пожежі у дитсадку на проспекті Науки у Києві наразі невідома.
У Голосіївському районі Києва палає дитячий садочок. На місці працюють рятувальники.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Малечу, на щастя, встигли евакуювати. Очікуємо на деталі.
Нагадаємо, вчора, 13 листопада, у Києві горіло кафе.
Як повідомили рятувальники, займання сталося у приміщенні закладу на Севастопольській площі. Жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає.
