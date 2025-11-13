ТСН у соціальних мережах

233
1 хв

У Києві горить дитячий садок: що відомо

Причина пожежі у дитсадку на проспекті Науки у Києві наразі невідома.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Пожежа у Києві

У Голосіївському районі Києва палає дитячий садочок. На місці працюють рятувальники.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Малечу, на щастя, встигли евакуювати. Очікуємо на деталі.

Нагадаємо, вчора, 13 листопада, у Києві горіло кафе.

Як повідомили рятувальники, займання сталося у приміщенні закладу на Севастопольській площі. Жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає.

Новина доповнюється
233
