У Києві змінять видавання перепусток під час комендантської години: як це працюватиме

У Києві змінять видавання перепусток / © ТСН.ua

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У Києві працюють над впровадженням IT-рішення для повного контролю за видачею перепусток, зокрема тих, що дозволяють пересування під час комендантської години. Це має унеможливити зловживання, які раніше призводили до безконтрольного поширення таких документів, повідомив представник, який займається цим питанням.

Про це розповів начальник Київської МВА Тимур Ткаченко у інтерв’ю для Укрінформ.

За його словами, до початку аналізу цієї проблеми, тисячі перепусток видавалися різним підприємствам, а також особам, які не мали жодного стосунку до критичної чи важливої діяльності. При спробах з’ясувати, кому саме видавалися ці документи, лише військовий з чотирьох відповідальних осіб (включно з трьома цивільними заступниками мера Києва Віталія Кличка) надав якийсь звіт. Єдина отримана інформація — загальна цифра близько 15 тисяч перепусток, виданих з 2022 року.

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«Звісно, це неправильно. В інших регіонах, наприклад, у Вінниці, облдержадміністрація впровадила класний електронний механізм перепусток — так і має бути. Тим більше в XXI столітті, коли всі з телефонами, а в Києві є інструмент „Київ цифровий“», — зазначив співрозмовник.

Наразі видача нових перепусток фактично припинена, за винятком вкрай необхідних випадків. Метою є повна відмова від паперових перепусток та перехід на електронні документи, що вимагатиме значних зусиль для розробки та впровадження нового продукту. Пошук позабюджетних коштів триває через відсутність плідної комунікації та координації, що гальмує процес.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Києві зафіксовані нові випадки видавання перепусток для пересування під час комендантської години без обґрунтованої потреби.