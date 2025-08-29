У Києві і деяких областях України лунає повітряна тривога: що відомо

Повітряна тривога / © Getty Images

У Києві та низці областей у п’ятницю, 29 серпня, станом на 9:55 оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомили Повітряні сили у Telegram.

У ПС попередили про загрозу безпілотників.

«Увага! Київ — загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Під час тривоги перебувайте в безпечних місцях» — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, у Києві зросла кількість жертв російської комбінованої масованої атаки дронами та ракетами в ніч проти 28 серпня — наразі підтверджено загибель 23 людей.

Нагадаємо, у ніч проти 28 серпня Росія завдала повітряного удару по Україні, застосувавши ударні безпілотники типу Shahed, дрони-імітатори, балістичні ракети, крилаті ракети та гіперзвукові ракети «Кинджал». Під обстріл потрапили житлові квартали, приватні будинки та інфраструктура.

Раніше повідомлялося, що жертвами російської атаки по Києву стало четверо дітей, двоє з яких померли в лікарні.