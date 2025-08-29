- Дата публікації
У Києві і деяких областях України оголошено повітряну тривогу: що відомо
У Повітряних силах попередили про загрозу балістики.
У Києві та низці областей у п’ятницю, 29 серпня, станом на 16:41 оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомили Повітряні сили у Telegram.
У ПС попередили про загрозу балістики.
«Загроза балістичного озброєння з північно-східного напрямку» — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, у Києві зросла кількість жертв російської комбінованої масованої атаки дронами та ракетами в ніч проти 28 серпня — наразі підтверджено загибель 23 людей.
Нагадаємо, у ніч проти 28 серпня Росія завдала повітряного удару по Україні, застосувавши ударні безпілотники типу Shahed, дрони-імітатори, балістичні ракети, крилаті ракети та гіперзвукові ракети «Кинджал». Під обстріл потрапили житлові квартали, приватні будинки та інфраструктура.