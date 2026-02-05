ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
373
Час на прочитання
1 хв

У Києві і низці областей лунає повітряна тривога: яка загроза

Тривога оголошена через загрозу ворожих безпілотників.

Світлана Несчетна
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

У Києві та низці областей у четвер, 5 лютого, станом на 13:49 лунає повітряна тривога.

Тривога оголошена через загрозу ворожих безпілотників, повідомляють Повітряні сили в Telegram.

«БпЛА на Житомирщині курсом на Коростень. БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину. БпЛА курсом на н.п. Буча», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Києві дві жінки постраждали внаслідок російської атаки в ніч проти четверга, 5 лютого.

Новина доповнюється
