У Києві і низці областей лунає повітряна тривога: яка загроза

Повітряна тривога / © ТСН

Реклама

У Києві та низці областей у четвер, 5 лютого, станом на 13:49 лунає повітряна тривога.

Тривога оголошена через загрозу ворожих безпілотників, повідомляють Повітряні сили в Telegram.

«БпЛА на Житомирщині курсом на Коростень. БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину. БпЛА курсом на н.п. Буча», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Нагадаємо, в Києві дві жінки постраждали внаслідок російської атаки в ніч проти четверга, 5 лютого.