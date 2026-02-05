- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 373
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві і низці областей лунає повітряна тривога: яка загроза
Тривога оголошена через загрозу ворожих безпілотників.
У Києві та низці областей у четвер, 5 лютого, станом на 13:49 лунає повітряна тривога.
Тривога оголошена через загрозу ворожих безпілотників, повідомляють Повітряні сили в Telegram.
«БпЛА на Житомирщині курсом на Коростень. БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину. БпЛА курсом на н.п. Буча», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Києві дві жінки постраждали внаслідок російської атаки в ніч проти четверга, 5 лютого.
Новина доповнюється