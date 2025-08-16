- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1734
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві і низці областей оголошена повітряна тривога: яка загроза
Оголошено загрозу балістичних ударів у столиці та низці областей.
Київ і низку областей у суботу, 16 серпня, станом на 16:05 охопила масштабна повітряна тривога.
Про це повідомили Повітряні сили України у Telegram.
«Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу» — йдеться у повідомленні ПС.
Нагадаємо, раніше майор ЗСУ назвав дати, коли Росія може відновити масовані удари по Україні.