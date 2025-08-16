ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1734
1 хв

У Києві і низці областей оголошена повітряна тривога: яка загроза

Оголошено загрозу балістичних ударів у столиці та низці областей.

Світлана Несчетна
Повітряна тривога

Повітряна тривога

Київ і низку областей у суботу, 16 серпня, станом на 16:05 охопила масштабна повітряна тривога.

Про це повідомили Повітряні сили України у Telegram.

«Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу» — йдеться у повідомленні ПС.

Нагадаємо, раніше майор ЗСУ назвав дати, коли Росія може відновити масовані удари по Україні.

