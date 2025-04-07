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У Києві і низці областей оголошена повітряна тривога: що відомо
Повітряні сили України попереджають про загрозу балістики.
У Києві і низці областей у понеділок, 7 квітня, у 8:04 оголошена повітряна тривога.
Повітряні сили України попереджають про загрозу балістики.
«Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу!» — йдеться у повідомленні ПС.
Нагадаємо, вночі та вранці 6 квітня Київ та решта України перебували під обстрілом балістикою та крилатими ракетами з боку Росії.
Військовий експерт Олексій Гетьман припустив, що росіяни можуть повторити масовану ракетну атаку найближчими днями.