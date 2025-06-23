У Києві хотіли вбити Дмитра Гордона: голова СБУ розповів деталі про замах

Дмитро Гордон

Реклама

У Києві агентурна мережа ФСБ готувала повторний замах на українського журналіста та блогера Дмитра Гордона.

Про це передає пресслужба СБУ і сам голова Служби безпеки Василь Малюк на зустрічі з журналістами.

У результаті багатоетапної спецоперації Служби безпеки у Києві одночасно затримано 4 агентурно-бойові групи фсб та їхнього координатора (резидента), які готували замовне вбивство. За вбивство Гордона росіяни обіцяли винагороду у розмірі 400 тис. доларів США.

Реклама

Псевдоопозиціонер з Кавказу

Підготовку до замаху на відомого журналіста окупанти доручили глибоко законспірованому агенту у Києві. Ним виявився 36-річний громадянин РФ з Північного Кавказу, якого ФСБ відправила до України ще до повномасштабного вторгнення під виглядом «політичного вигнанця» з Росії. Йдеться про дагестанську «етнонаціональну злодійську спільноту», яка використовувалась ФСБ.

Затриманий агент ФСБ / © СБУ

«Він весь час виконував задачі фсб, робив це дуже професійно, дуже законспіровано. В Україні вступив у стосунки з дочкою колишнього високопосадовця МВС для того, щоби розширити свої можливості», — розповів Василь Малюк.

Для більшої конспірації, російська спецслужба сфабрикувала проти свого ж агента кримінальні справи та оголосила у розшук.

Як планували вбити Гордона: деталі операції

Після початку повномасштабної війни фігурант отримав завдання від куратора: створити у Києві агентурно-бойові групи із вихідців з Північного Кавказу. Знайшовши «однодумців» він придбав за кошти ФСБ декілька авто, замаскував їх під сервіс таксі і обладнав прихованими відеореєстраторами.

Реклама

За кермом цих машин агенти шпигували за Гордоном, щоб встановити його розпорядок дня, місця частого перебування та наявність охорони.

За задумом ФСБ, після нападу на потерпілого з вогнепальною зброєю кілер мав швидко втекти з місця події, позбутися засобів злочину та «залягти на дно». Для цього резидент підшукував мотоцикл.

«Якщо Дмитро був би один, то планували вбити коротким пістолетом, якщо з охоронцем — то довгою зброєю, тобто автоматом, а тоді добити пістолетом», — уточнив Малюк

Контррозвідка СБУ спрацювала на випередження і затримала резидента та всіх учасників агентурно-бойових груп на етапі підготовки до замаху.

Реклама

Також було встановлено, що ці зловмисники отримали додаткові завдання на коригування ворожого вогню та «замовлення» на іноземців, котрі воюють за Україну. Серед них був росіянин, що наразі воює за нашу державу у складі РДК.

Наразі слідчі повідомили затриманим про підозру за ч. 1. ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

По Гордону «працювала» ще одна мережа

За словами Василя Малюка, по замаху на Гордона працювала ще одна мережа, очолювана колишнім нардепом-регіоналом, сьогодні вже ув’язненим. Екснардеп, про якого йдеться — Грушевський Віталій Анатолійович.

«Він здійснював візуальне спостереження, ФСБ його інструктувало, також підтягнув декілька помічників. Серед них були, до речі, журналісти, але вони не були в повноті на контакті з ФСБ, хоча виконували окремі задачі. А в подальшому пішли на угоду, ще дали нам детальні покази», — зазначив він.

Реклама

Малюк каже, що ця група хотіла вбити Гордона з допомогою СВП (саморобний вибуховий пристрій) або організувати ракетно-шахедний удар.

«Вони займалися цим довго. Для спостереження задіювали, у тому числі, технічні засоби, відеореєстратори зокрема (навпроти офісу запаркували машину з відеореєстратором в онлайні). Слідкували, коли Дмитро приїжджає та від’їжджає. „Топтались“ поряд з його будинком і для нас, як для професіоналів, це було на поверхні», — додав голова СБУ.

Чому саме Дмитро Гордон

Очільник СБУ Василь Малюк на зустрічі з журналістами уточнив, що Гордон тригерить росіян, адже у журналіста велика категорія глядачів, які знаходяться і в Росії, і на тимчасово окупованих територіях.

«У Дмитра Гордона дуже велика аудиторія. Його дивляться та дослухаються і в росії, і на тимчасово окупованих територіях. Він багато працює, багато хто його дивився і дивиться. Він висловлює проукраїнські погляди щиро і відверто, які „натягує“ росіянам на голови. Наш Гордон їх тригерить конкретно. Путінський режим вважає його головним пропагандистом України», — пояснив Малюк.

Реклама

Голова СБУ нагадав, що у 2023 році Путін підписав розпорядження, яким дав завдання організовувати терористичні акти в Україні, в тому числі цей, щоб створювати в Україні «диверсійний шум».

Нагадаємо, у вересні 2024 року СБУ нейтралізувала ще одну агентурну мережу, яка готувала теракти в Україні, зокрема убивство Дмитра Гордона.