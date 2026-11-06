У Києві люди перекрили дорогу через тривалі відключення світла

Київ накрили блекаути / © Associated Press

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У Києві мешканці будинків на проспекті Свободи перекрили рух транспорту у Подільському районі. Люди блокують рух вулицею через відсутність електропостачання, якого у них немає вже третю добу.

У Мережі повідомляють, що перекриття відбулося поблизу будинку №28 на проспекті Свободи.

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У поліції Києва ТСН.ua повідомили, що на місці події вже працюють правоохоронці.

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«На місці події вже працюють патрульні. Вони спілкуються з громадянами», — уточнили у відомстві.

Нагадаємо, ситуація зі світлом у Києві залишається надзвичайно складною через масовані російські атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Зокрема, станом на 6 листопада у столиці постійні та дедалі серйозніші проблеми з енергоживленням і водопостачанням.

«Київ функціонує в надзвичайно складних умовах. Міська влада робить усе для життєзабезпечення столиці та опрацьовує різні варіанти розвитку подій, оскільки ворог посилює атаки на енергетику та теплогенерацію, на системи водопостачання», — заявив напередодні мер міста Віталій Кличко.

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Прем’єр-міністр Сергій Корецький повідомив 5 листопада, що уряд передасть Києву додаткових 10 генераторів для об’єктів водоканалу.

«Люди не повинні щоразу залишатися без водопостачання через російські атаки на енергосистему. Критично важливо забезпечити водоканали та системи водовідведення резервними джерелами живлення», — зазначив прем’єр.

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