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У Києві лунають вибухи: де ще оголошено тривогу і що летить
Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу від «Шахедів».
У Києві ввечері 16 червня оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих безпілотників. Сирени також лунають у низці інших областей.
Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткачекно о 21:19 повідомив, що над столицею літає ворожий БпЛА. Тому попередив про роботу ППО.
Також, за інформацією моніторингових чатів, вибухи лунали на Черкащині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Київщині і Сумщині.
Напрямок руху ворожих БПЛА станом на 21:30:
Київщина→Бориспіль/Бровари/Київ
Чернігівщина→Десна/Київщина.
Черкащина→Канів/Київщина
Черкащина→Шпола/Кіровоградщина.
Полтавщина→Лубни/Черкащина.
Полтавщина→Миргород-Полтава/р.
Полтавщина→Кременчук/Кіровоградщина.
Полтавщина→Чутове/Харківщина.
Сумщина→Шостка/Чернігівщина.
Сумщина→Конотоп/Чернігівщина.
Сумщина→Лебедин/Полтавщина.
Сумщина→Охтирка/Полтавщина.
Сумщина→Тростянець/Харківщина.
Дніпропетровщина→Дніпро/Самар
Дніпропетровщина→Кременчук/Кіровоградщина.
Запоріжжя→Дніпропетровщина.
Запорізька обл→Запоріжжя/р-н.
Харківщина→Полтава/р-н.
Харківщина→Дніпропетровщина.
Харківщина→Богодухів-Берестин/р.
Харківщина→Ізюм/Балаклія.
Херсонщина→Миколаївщина.
Херсонщина→Дніпропетровщина.
Зазначається, що зараз у повітряному просторі України перебуває близько 90 «Шахедів».
Нагадаємо, що сьогодні в Україні також оголошували тривогу через загрозу балістики.