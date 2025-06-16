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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
857
Час на прочитання
1 хв

У Києві лунають вибухи: де ще оголошено тривогу і що летить

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу від «Шахедів».

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Повітряна тривога увечері 16 червня

Повітряна тривога увечері 16 червня

У Києві ввечері 16 червня оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих безпілотників. Сирени також лунають у низці інших областей.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткачекно о 21:19 повідомив, що над столицею літає ворожий БпЛА. Тому попередив про роботу ППО.

Карта повітряних тривог станом на 21:22

Карта повітряних тривог станом на 21:22

Також, за інформацією моніторингових чатів, вибухи лунали на Черкащині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Київщині і Сумщині.

Напрямок руху ворожих БПЛА станом на 21:30:

  • Київщина→Бориспіль/Бровари/Київ

  • Чернігівщина→Десна/Київщина.

  • Черкащина→Канів/Київщина

  • Черкащина→Шпола/Кіровоградщина.

  • Полтавщина→Лубни/Черкащина.

  • Полтавщина→Миргород-Полтава/р.

  • Полтавщина→Кременчук/Кіровоградщина.

  • Полтавщина→Чутове/Харківщина.

  • Сумщина→Шостка/Чернігівщина.

  • Сумщина→Конотоп/Чернігівщина.

  • Сумщина→Лебедин/Полтавщина.

  • Сумщина→Охтирка/Полтавщина.

  • Сумщина→Тростянець/Харківщина.

  • Дніпропетровщина→Дніпро/Самар

  • Дніпропетровщина→Кременчук/Кіровоградщина.

  • Запоріжжя→Дніпропетровщина.

  • Запорізька обл→Запоріжжя/р-н.

  • Харківщина→Полтава/р-н.

  • Харківщина→Дніпропетровщина.

  • Харківщина→Богодухів-Берестин/р.

  • Харківщина→Ізюм/Балаклія.

  • Херсонщина→Миколаївщина.

  • Херсонщина→Дніпропетровщина.

Зазначається, що зараз у повітряному просторі України перебуває близько 90 «Шахедів».

Нагадаємо, що сьогодні в Україні також оголошували тривогу через загрозу балістики.

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