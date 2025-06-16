У Києві лунають вибухи: де ще оголошено тривогу і що летить

Повітряна тривога увечері 16 червня

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У Києві ввечері 16 червня оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих безпілотників. Сирени також лунають у низці інших областей.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткачекно о 21:19 повідомив, що над столицею літає ворожий БпЛА. Тому попередив про роботу ППО.

Карта повітряних тривог станом на 21:22

Також, за інформацією моніторингових чатів, вибухи лунали на Черкащині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Київщині і Сумщині.

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Напрямок руху ворожих БПЛА станом на 21:30:

Київщина→Бориспіль/Бровари/Київ

Чернігівщина→Десна/Київщина.

Черкащина→Канів/Київщина

Черкащина→Шпола/Кіровоградщина.

Полтавщина→Лубни/Черкащина.

Полтавщина→Миргород-Полтава/р.

Полтавщина→Кременчук/Кіровоградщина.

Полтавщина→Чутове/Харківщина.

Сумщина→Шостка/Чернігівщина.

Сумщина→Конотоп/Чернігівщина.

Сумщина→Лебедин/Полтавщина.

Сумщина→Охтирка/Полтавщина.

Сумщина→Тростянець/Харківщина.

Дніпропетровщина→Дніпро/Самар

Дніпропетровщина→Кременчук/Кіровоградщина.

Запоріжжя→Дніпропетровщина.

Запорізька обл→Запоріжжя/р-н.

Харківщина→Полтава/р-н.

Харківщина→Дніпропетровщина.

Харківщина→Богодухів-Берестин/р.

Харківщина→Ізюм/Балаклія.

Херсонщина→Миколаївщина.

Херсонщина→Дніпропетровщина.

Зазначається, що зараз у повітряному просторі України перебуває близько 90 «Шахедів».

Нагадаємо, що сьогодні в Україні також оголошували тривогу через загрозу балістики.