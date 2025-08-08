- Дата публікації
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 806
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві та низці областей лунає повітряна тривога: яка причина
Влада закликає перебувати в безпечних місцях.
У Києві та низці областей 8 серпня лунає повітряна тривога через загрозу балістики.
Про це повідомили в КМДА.
У ПС України повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
Також повітряні Сили попередили про швидкісну ціль на Сумщині у південно-західному напрямку.
Повітряна тривога також лунає в Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Луганській, Київській, Полтавській, Кіровоградській, Вінницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Черкаській, Житомирській областях, а також АР Крим.
Нагадаємо, станом на ранок 8 серпня ЗСУ знищили 1 061 350 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1040 військових.