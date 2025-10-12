ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
197
1 хв

У Києві лунає повітряна тривога: яка причина

Влада закликає перебувати в безпечних місцях.

Дар'я Щербак
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

У Києві та низці областей України 12 жовтня лунає повітряна тривога через загрозу ворожих БПлА.

Про це повідомили в КМВА.

«Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги», — йдеться в повідомленні.

Повітряна тривога також лунає у Чернігівській, Київській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Луганській частині Дніпропетровської, Кіровоградської та Черкаської областях та А.Р. Крим.

Мапа тривог / © Фото з відкритих джерел

Мапа тривог / © Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, за минулу добу російська армія втратила близько 1240 військових. Від 24 лютого 2022 року до 12 жовтня 2025 року загальні втрати особового складу противника становлять приблизно 1122810 осіб.

197
