У Києві мати з дитиною опинилися на крижині далеко від берега: чим усе завершилося (відео)

Реклама

У Києві рятувальники провели операцію з порятунку жінки та її малолітньої доньки на затоці Оболонь. Ввечері 17 березня потерпілі опинилися на відколотій крижині за 200 метрів від суходолу.

Про це повідомили у ДСНС Києва.

За інформацією рятувальників, інцидент стався на вулиці Прирічній. Повідомлення про людей, які потребують допомоги на льоду, надійшло до служби порятунку о 18:06.

Реклама

Як з’ясувалося, під час прогулянки біля водойми дівчинка вибігла на лід. Мати намагалася забрати дитину, проте в цей момент крижина відкололася. Через стрімку відлигу родина опинилася у пастці та почала дрейфувати до центру затоки.

«За допомогою аероглісера рятувальники дісталися до потерпілих, що знаходились за 200 метрів від берега та доправили їх на берег», — повідомили у відомстві.

На щастя, жінка та дитина не постраждали, медична допомога їм не знадобилася. Рятувальники наголошують, що з приходом тепла крига стає критично небезпечною. Через весняне сонце льодовий покрив стрімко тане, а береги стають слизькими, що підвищує ризик падіння у воду.

Реклама

