У Києві Mercedes протаранив літню терасу кафе: хто був за кермом (фото)

Mercedes у Києві врізався у терасу літнього кафе / © Поліція Києва

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Увечері в суботу, 19 липня, на вулиці Саксаганського у Києві автомобіль Mercedes несподівано виїхав на тротуар і врізався у літню терасу одного із кафе. За кермом була жінка, яка ніколи не отримувала водійський прав.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

Внаслідок автопригоди, що сталася близько 19:25, постраждала 28-річна відвідувачка кафе, яка сиділа на вулиці за столиком. З тілесними ушкодженнями її госпіталізували до медичного закладу.

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«Встановлено, що водійка Mercedes не впоралась з керуванням та виїхала за межі проїзної частини на тротуар, травмувавши жінку, яка перебувала на літній терасі одного з кафе», — йдеться у повідомленні.

© Патрульна поліція Києва

За попередньою інформацією поліцейських, жінка за кермом була тверезою. Вона пояснила, що під час руху на підлогу впав мобільний телефон, який вона намагалась підняти, втративши керування.

Крім того, правоохоронці встановили, що жінка ніколи не отримувала водійського посвідчення.

© Поліція Києва

На місці події продовжують працювала слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП.

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Нагадаємо, цього ж дня, 19 липня, у Дніпрі водій швидкої допомоги виїхав за межі проїжджої частини та врізався у стовп.