У Києві напередодні 1 вересня провели свято для дітей оборонців Маріуполя, які вперше йдуть до школи

Напередодні першого дзвоника проєкт "Серце Азовсталі" спільно з Фондом Ріната Ахметова організував у Києві свято для дітей оборонців Маріуполя, які цього року йдуть до школи. 

У Києві напередодні 1 вересня провели свято для дітей оборонців Маріуполя, які вперше йдуть до школи

На заході "Готуємось до школи" зібралися діти чинних військових, а також полонених та загиблих захисників. Для них провели майстер-клас з мозаїки, де кожен міг створити речі, які знадобляться у школі. Також для малечі організували шоупрограму з фокусниками та трюками. Окрім того, діти захисників отримали подарунки від "Серця Азовсталі" - рюкзаки з усією необхідною для навчання канцелярією. Мета заходу - замотивувати першачків до успішного старту навчання у школі.

"Вже три роки поспіль "Серце Азовсталі" підтримує дітей наших героїв. Ми даруємо повний шкільний набір - рюкзаки з усім необхідним для навчального процесу. І також організовуємо свята, де збирається наша спільнота - дітлахи та їхні героїчні батьки. Це для того, щоб малеча після літнього відпочинку була вмотивована навчатися. Адже наше юне покоління, а особливо діти героїв - це наше майбутнє. І саме вони відбудовуватимуть нашу країну", - зазначила директорка "Серця Азовсталі" Ксенія Сухова. 

Цьогоріч до організації свята доєднався Фонд Ріната Ахметова, який вже 20 років допомагає українцям і має велику експертизу у підтримці дітей.

"За 20 років роботи через різні програми Фонду пройшли понад 6 млн дітей. Це і психологічна підтримка, і професійна орієнтація, допомога зі здоров'ям, усиновлення - будь-які проєкти, які можуть покращити життя дітей, у фокусі роботи Фонду. Тому нам є чим підтримати і збагатити ініціативу "Серця Азовсталі" до 1 вересня", - розповіла голова наглядової ради Фонду Ріната Ахметова Наталія Ємченко.

Загалом вже понад тисяча дітей оборонців Маріуполя по всій країні отримали свої набори-рюкзаки від "Серця Азовсталі".

