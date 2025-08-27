- Дата публікації
У Києві, області та інших регіонах лунає повітряна тривога — що загрожує
Київщині, столиці та низці інших областей загрожують ворожі БпЛА.
У Києві оголошена повітряна тривога через ворожий БпЛА, що зафіксовано на Київщині. Він прямує курсом на Бориспіль.
Про небезпеку повідомили в КМДА ввечері 27 серпня.
«Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!» — закликали там та надали мапу укриттів.
«Ворожий БпЛА курсом на Бровари», — додали згодом в Повітряних Силах ЗС України.
А за декілька хвилин стало відомо, що безпілотник прямує на Київ.
Також БпЛА летить з півдня у напрямку міста Дніпро.
Загальна картина руху ударних дронів ворога наступна:
групи БпЛА на Чернігівщині — у південно-західному напрямку;
ворожі дрони зафіксовано на півночі Київщини курсом на захід;
групи БпЛА з Сумщини — на Чернігівщину та Полтавщину.;
декілька груп БпЛА повз Запоріжжя на Дніпропетровщину;
одразу декілька груп дронів на Харківщині — у західному напрямку;
БпЛА з Дніпропетровщини — на Кіровоградщину та Миколаївщину.
«Суми — ударний БпЛА зі сходу у напрямку міста!» — попередили Повітряні Сили ЗС.
Нагадаємо, у ніч проти 27 серпня ворог атакував енерго- та газові об’єкти України. Через це сталося відключення електропостачання та пошкодження ключових об’єктів критичної інфраструктури.