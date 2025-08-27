У Києві оголошена повітряна тривога / © ТСН

У Києві оголошена повітряна тривога через ворожий БпЛА, що зафіксовано на Київщині. Він прямує курсом на Бориспіль.

Про небезпеку повідомили в КМДА ввечері 27 серпня.

«Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!» — закликали там та надали мапу укриттів.

«Ворожий БпЛА курсом на Бровари», — додали згодом в Повітряних Силах ЗС України.

А за декілька хвилин стало відомо, що безпілотник прямує на Київ.

Також БпЛА летить з півдня у напрямку міста Дніпро.

Загальна картина руху ударних дронів ворога наступна:

групи БпЛА на Чернігівщині — у південно-західному напрямку;

ворожі дрони зафіксовано на півночі Київщини курсом на захід;

групи БпЛА з Сумщини — на Чернігівщину та Полтавщину.;

декілька груп БпЛА повз Запоріжжя на Дніпропетровщину;

одразу декілька груп дронів на Харківщині — у західному напрямку;

БпЛА з Дніпропетровщини — на Кіровоградщину та Миколаївщину.

«Суми — ударний БпЛА зі сходу у напрямку міста!» — попередили Повітряні Сили ЗС.

Нагадаємо, у ніч проти 27 серпня ворог атакував енерго- та газові об’єкти України. Через це сталося відключення електропостачання та пошкодження ключових об’єктів критичної інфраструктури.