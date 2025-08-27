ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1165
Час на прочитання
1 хв

У Києві, області та інших регіонах лунає повітряна тривога — що загрожує

Київщині, столиці та низці інших областей загрожують ворожі БпЛА.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
У Києві, області та інших регіонах лунає повітряна тривога — що загрожує

У Києві оголошена повітряна тривога / © ТСН

У Києві оголошена повітряна тривога через ворожий БпЛА, що зафіксовано на Київщині. Він прямує курсом на Бориспіль.

Про небезпеку повідомили в КМДА ввечері 27 серпня.

«Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!» — закликали там та надали мапу укриттів.

«Ворожий БпЛА курсом на Бровари», — додали згодом в Повітряних Силах ЗС України.

А за декілька хвилин стало відомо, що безпілотник прямує на Київ.

Також БпЛА летить з півдня у напрямку міста Дніпро.

Загальна картина руху ударних дронів ворога наступна:

  • групи БпЛА на Чернігівщині — у південно-західному напрямку;

  • ворожі дрони зафіксовано на півночі Київщини курсом на захід;

  • групи БпЛА з Сумщини — на Чернігівщину та Полтавщину.;

  • декілька груп БпЛА повз Запоріжжя на Дніпропетровщину;

  • одразу декілька груп дронів на Харківщині — у західному напрямку;

  • БпЛА з Дніпропетровщини — на Кіровоградщину та Миколаївщину.

«Суми — ударний БпЛА зі сходу у напрямку міста!» — попередили Повітряні Сили ЗС.

Нагадаємо, у ніч проти 27 серпня ворог атакував енерго- та газові об’єкти України. Через це сталося відключення електропостачання та пошкодження ключових об’єктів критичної інфраструктури.

Дата публікації
Кількість переглядів
1165
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie