ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
379
Час на прочитання
1 хв

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: що загрожує

Загроза застосування балістичного озброєння із Курської області.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © Getty Images

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві на низці областей України у суботу, 24 січня, станом на 15:37 оголошена повітряна тривога.

Про це йдеться у повідомленні КМДА у Telegram.

Тривога оголошена через загрозу застосування балістичного озброєння із Курської області.

«Загроза застосування балістичного озброєння із Курської області», — йдеться у повідомленні Повітряних сил у Telegram.

Крім того, ПС попередили про загрозу ворожих дронів, зокрема на Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!

Зазначимо, що у Києві це вже п’ята повітряна тривога за добу.

Дата публікації
Кількість переглядів
379
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie