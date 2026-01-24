У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: що загрожує

Повітряна тривога / © Getty Images

У Києві на низці областей України у суботу, 24 січня, станом на 15:37 оголошена повітряна тривога.

Про це йдеться у повідомленні КМДА у Telegram.

Тривога оголошена через загрозу застосування балістичного озброєння із Курської області.

«Загроза застосування балістичного озброєння із Курської області», — йдеться у повідомленні Повітряних сил у Telegram.

Крім того, ПС попередили про загрозу ворожих дронів, зокрема на Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!

Зазначимо, що у Києві це вже п’ята повітряна тривога за добу.