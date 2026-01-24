- Дата публікації
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: що загрожує
Загроза застосування балістичного озброєння із Курської області.
У Києві на низці областей України у суботу, 24 січня, станом на 15:37 оголошена повітряна тривога.
Про це йдеться у повідомленні КМДА у Telegram.
Тривога оголошена через загрозу застосування балістичного озброєння із Курської області.
«Загроза застосування балістичного озброєння із Курської області», — йдеться у повідомленні Повітряних сил у Telegram.
Крім того, ПС попередили про загрозу ворожих дронів, зокрема на Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.
Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!
Зазначимо, що у Києві це вже п’ята повітряна тривога за добу.