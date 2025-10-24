У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: яка причина

Повітряна тривога / © tsn.ua

Реклама

У Києві та низці областей України 24 жовтня лунає повітряна тривога через загрозу ворожих БПлА.

Про це повідомили в КМДА.

У ПС України зазначили, що БпЛА північніше Броварів, курсом на Київ.

Реклама

БпЛА на Київщині зміни курс на Чернігівщину.

БпЛА на сході Чернігівщини, курс південний.

БпЛА на сході Дніпропетровщини, постійно змінюють напрямок руху.

БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Миколаївщину.

Повітряна тривога також лунає у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській областях, а також АР Крим.

Мапа тривог / © Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, Росія 24 жовтня завдала чергового удару по Харкову — цього разу ворог атакував цивільне транспортне підприємство. Внаслідок влучання ворожого БпЛА постраждали двоє чоловіків, їх госпіталізовано.