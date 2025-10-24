- Дата публікації
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: яка причина
Влада закликає перебувати в безпечних місцях.
У Києві та низці областей України 24 жовтня лунає повітряна тривога через загрозу ворожих БПлА.
Про це повідомили в КМДА.
У ПС України зазначили, що БпЛА північніше Броварів, курсом на Київ.
БпЛА на Київщині зміни курс на Чернігівщину.
БпЛА на сході Чернігівщини, курс південний.
БпЛА на сході Дніпропетровщини, постійно змінюють напрямок руху.
БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Миколаївщину.
Повітряна тривога також лунає у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській областях, а також АР Крим.
Нагадаємо, Росія 24 жовтня завдала чергового удару по Харкову — цього разу ворог атакував цивільне транспортне підприємство. Внаслідок влучання ворожого БпЛА постраждали двоє чоловіків, їх госпіталізовано.