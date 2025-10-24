ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
203
Час на прочитання
1 хв

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: яка причина

Влада закликає перебувати в безпечних місцях.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © tsn.ua

У Києві та низці областей України 24 жовтня лунає повітряна тривога через загрозу ворожих БПлА.

Про це повідомили в КМДА.

У ПС України зазначили, що БпЛА північніше Броварів, курсом на Київ.

  • БпЛА на Київщині зміни курс на Чернігівщину.

  • БпЛА на сході Чернігівщини, курс південний.

  • БпЛА на сході Дніпропетровщини, постійно змінюють напрямок руху.

  • БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Миколаївщину.

Повітряна тривога також лунає у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській областях, а також АР Крим.

Мапа тривог / © Фото з відкритих джерел

Мапа тривог / © Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, Росія 24 жовтня завдала чергового удару по Харкову — цього разу ворог атакував цивільне транспортне підприємство. Внаслідок влучання ворожого БпЛА постраждали двоє чоловіків, їх госпіталізовано.

Дата публікації
Кількість переглядів
203
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie