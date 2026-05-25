Укрaїнa
У Києві оголошена повітряна тривога — яка загроза

Пройдіть до найближчого укриття.

У столиці лунає сирена

У столиці лунає сирена / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 25 травня, у Києві оголошено повітряну тривогу.

За даними Повітряних сил України, росіяни випустили ударні дрони, які рухаються у бік столиці.

Атака РФ по Києву 24 травня — що відомо

У ніч на неділю, 24 травня, війська РФ масовано атакували Київ ударними БПЛА, ракетами повітряного, морського і наземного базування.

Станом на ранок 25 травня відомо про 87 постраждалих і двох загиблих, повідомляли в ДСНС.

Пошкодження цивільної та адміністративної інфраструктури зафіксовано на 49 локаціях столиці.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 24 травня у небі над Україною було зафіксовано 690 засобів повітряного нападу — 90 ракет і 600 БпЛА різних типів.

