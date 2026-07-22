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У Києві оголошена повітряна тривога — яка загроза
Пройдіть до найближчого укриття.
Сьогодні, 22 липня, у Києві оголошена повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників.
Також сирена лунає у Харківській, Сумській та Чернігівській областях.
Нагадаємо, у ніч проти 22 липня Росія атакувала Київську область ударними дронами. Через атаку пошкоджено приватні житлові будинки. Постраждали п’ятеро людей, серед них — троє дітей.
За даними Повітряних сил, Росія атакувала Україну однією балістичною ракетою «Іскандер-М», трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69, а також 216 ударними БпЛА. Збити не вдалося одну балістичну ракету «Іскандер-М» та 12 ударних БпЛА на 12 локаціях, уламки впали на семи локаціях.