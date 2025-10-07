У Києві оголошено повітряну тривогу: лунають потужні вибухи

Повітряна тривога. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Зранку вівторка, 7 жовтня, у Києві оголошено повітряну тривогу. У столиці сталися потужні вибухи.

Про це повідомила місцева влада та кореспонденти ТСН.ua.

“У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА”, - повідомили у КМВА.

Під час тривоги сталися вибухи. Їх чути і на Лівому березі, а також в районі Нивок та Академмістечка. За даними влади, спрацювали сили ППО.

“В Києві працює ППО! Залишайтесь в укриттях до відбою загрози”, - наголосив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За даними ПС, ударний дрон зайшов до міста з півночі. Раніше військові попереджали про дрони, які рухалися з Чернігівської області у напрямку Броварського району Київської області.

Зауважимо, тривога також лунає у деяких населених пунктах Чернігівської, Сумської та Полтавської областей.

Мапа тривог станом на 08:00 вівторка, 7 жовтня.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про закінчення тривоги. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Нагадаємо, зранку у Сумах пролунали вибухи. Через російський обстріл частина обласного центру залишилася без світла. Влада наголосила, що це наслідок атаки ворожих безпілотників по об’єкту інфраструктури.

Також вночі Полтавщину атакували ворожі дрони. Сталися влучання по об’єктах цивільної інфраструктури сталися пожежі в адмінбудівлях, пошкоджено житловий будинок і господарчу споруду.