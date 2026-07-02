Київ пережив атаку / © Associated Press

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У Києві 3 липня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки росіян.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 3 липня в місті заборонені будь-які розважальні заходи», — зазначив він.

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На цей час відомо про 13 загиблих у Києві.

Удар по Києву 2 липня — останні новини

У ніч проти 2 липня Росія завдала масованого удару по Києву балістичними ракетами та ударними безпілотниками. Станом на 9:00 підтверджено загибель 13 людей, ще 56 постраждали, серед них двоє дітей.

Під час атаки в різних районах міста сталися руйнування та пожежі. У Шевченківському районі зруйновано житловий будинок і частково пошкоджено медичний заклад, у Голосіївському горіла багатоповерхівка, у Деснянському зазнав руйнувань житловий будинок.

Також наслідки ударів зафіксували в Печерському, Солом’янському, Оболонському, Подільському та Святошинському районах.

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Одночасно російські війська атакували й Київську область. Очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що наслідки зафіксували у Бучанському, Броварському, Обухівському, Фастівському та Вишгородському районах. Пошкоджені приватні будинки, гуртожиток, склади та автомобілі.

За даними Повітряних сил, Росія використала для атаки 496 БпЛА різних типів та 74 ракети. Основним напрямком російського удару став Київ. Особливістю масованої атаки стало одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків, застосування великої кількості балістики та реактивних БпЛА.

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