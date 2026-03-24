У Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу дронів: у небі до 35 БпЛА

Мапа повітряних тривог / © із соцмереж

Реклама

У столиці України оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки ворожих безпілотників.

За попередніми даними, у повітряному просторі країни перебуває близько 35 БпЛА. Існує ризик їхнього застосування по різних регіонах, зокрема по Києву.

Мешканців міста закликають негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до відбою повітряної тривоги.

Реклама

Інформація щодо напрямків руху дронів та можливих наслідків атаки уточнюється. Оперативні служби працюють у посиленому режимі.

Нагадаємо, що раніше РФ підняла в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95: коли може бути ракетний удар

Виліт найімовірніше, бойовий, тому цієї ночі є загроза масованого ракетного удару.