У Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу дронів: у небі до 35 БпЛА
У Києві вночі оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників. У повітряному просторі України фіксують до 35 ворожих БпЛА.
У столиці України оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки ворожих безпілотників.
За попередніми даними, у повітряному просторі країни перебуває близько 35 БпЛА. Існує ризик їхнього застосування по різних регіонах, зокрема по Києву.
Мешканців міста закликають негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до відбою повітряної тривоги.
Інформація щодо напрямків руху дронів та можливих наслідків атаки уточнюється. Оперативні служби працюють у посиленому режимі.
Виліт найімовірніше, бойовий, тому цієї ночі є загроза масованого ракетного удару.