ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
248
Час на прочитання
1 хв

У Києві оголосили повітряну тривогу: влада попереджає про атаку дронів

Мешканців закликають не ігнорувати сирени та негайно пройти в безпечні місця.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Дрони атакують Київ

В Києві оголошено повітряну тривогу

Ранок неділі, 4 січня, розпочався для киян із сигналу повітряної тривоги. У столиці зафіксовано загрозу ворожих повітряних атак.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА) у Telegram.

Загроза «Шахедів»

За даними влади, причиною тривоги стала активність ворожих безпілотників.

«У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА», — йдеться у повідомленні.

Заклик до киян

Влада просить мешканців столиці не нехтувати власною безпекою.

«Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги», — наголосили в КМВА.

Пам’ятайте про правило «двох стін», якщо ви залишаєтесь удома, та не знімайте роботу сил ППО. Слідкуйте за офіційними повідомленнями про відбій.

Нагадаємо, частина «Шахедів» і далі прориває оборону, що призводить до відчутних руйнувань і проблем з інфраструктурою. Експерт пояснив причину та назвав головні проблеми

Дата публікації
Кількість переглядів
248
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie