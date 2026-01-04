- Дата публікації
У Києві оголосили повітряну тривогу: влада попереджає про атаку дронів
Мешканців закликають не ігнорувати сирени та негайно пройти в безпечні місця.
Ранок неділі, 4 січня, розпочався для киян із сигналу повітряної тривоги. У столиці зафіксовано загрозу ворожих повітряних атак.
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА) у Telegram.
Загроза «Шахедів»
За даними влади, причиною тривоги стала активність ворожих безпілотників.
«У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА», — йдеться у повідомленні.
Заклик до киян
Влада просить мешканців столиці не нехтувати власною безпекою.
«Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги», — наголосили в КМВА.
Пам’ятайте про правило «двох стін», якщо ви залишаєтесь удома, та не знімайте роботу сил ППО. Слідкуйте за офіційними повідомленнями про відбій.
