У Києві оголосили повітряну тривогу: влада попереджає про атаку дронів

В Києві оголошено повітряну тривогу

Ранок неділі, 4 січня, розпочався для киян із сигналу повітряної тривоги. У столиці зафіксовано загрозу ворожих повітряних атак.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА) у Telegram.

Загроза «Шахедів»

За даними влади, причиною тривоги стала активність ворожих безпілотників.

«У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА», — йдеться у повідомленні.

Заклик до киян

Влада просить мешканців столиці не нехтувати власною безпекою.

«Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги», — наголосили в КМВА.

Пам’ятайте про правило «двох стін», якщо ви залишаєтесь удома, та не знімайте роботу сил ППО. Слідкуйте за офіційними повідомленнями про відбій.

