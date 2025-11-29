У Києві патрульні врятували хлопчика із зруйнованої квартири — запис з бодікамер після обстрілу РФ

Удар по Києву 29 листопада / © Управління ДСНС Києва

Вночі 29 листопада РФ масовано вдарила по Києву дронами й ракетами. Патрульні допомагали гасити пожежі, звільняли людей із заблокованих домівок та забезпечували безперешкодний проїзд спецтранспорту.

Кадри з бодікамер публікує перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

«Бодікамери зафіксували, як напарники Олександр Тяжкороб та Денис Перковський разом із небайдужими громадянами врятували хлопчика із зруйнованої квартири. Інспектори почули дитячий плач з-під завалів, оперативно розчистили шлях і дістали малого. Далі швидко доправили дитину до карети швидкої та передали медикам», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 29 листопада РФ вдарила по Києву дронами й ракетами. Є загиблі й постраждалі.

«До 29 зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки ворога на столицю. 19 із них перебувають у стаціонарах медзакладів міста. Двоє людей загинули», — зазначив мер міста Віталій Кличко