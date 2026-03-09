ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
92
1 хв

У Києві "перекрили" проспект Бажана: що кажуть у поліції

У Києві зранку 9 березня утворився затор на проспекті Бажана.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Проспект Бажана / Ілюстративне фото

Проспект Бажана / Ілюстративне фото / © УНІАН

На проспекті Бажана у Києві утворився затор. Користувачі пишуть, що рух проспектом начебто перекрили працівники поліції, які разом з ТЦК перевіряють документи.

У Мережі публікують відповідне відео.

Проспект Бажана

У поліції Києва спростовують інформацію щодо перекриття проспекту Бажана.

«Ніякого перекриття немає, проїзд вільний», — повідомили ТСН.ua у поліції Києва.

Там уточнюють, що зупинили для перевірки авто, затримка руху склала не більше 3 хвилин.

Нагадаємо, у Києві міст Патона перебуває у критичному технічному стані. Фахівці зафіксували корозію майже всіх конструкцій і пошкодження балок. Через постійні навантаження та руйнування металу виникає ризик аварійних ситуацій, тому споруда може «скластися, як картковий будинок». Припускають, що без термінової реконструкції стан мосту лише погіршуватиметься.

