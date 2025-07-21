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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Син коміка-зрадника спричинив смертельну ДТП у Києві: що відомо

У центрі Києва автомобіль Toyota Land Cruiser, за кермом якого перебував Андрій Молочний, син відомого коміка-зрадника Андрія Молочного, вилетів на тротуар та збив жінку, яка згодом померла у лікарні.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Наслідки ДТП у Києві 19 липня

Наслідки ДТП у Києві 19 липня / © Офіс Генерального прокурора

Смертельна аварія, яка сталася в центрі Києва 19 липня, викликала суспільний резонанс не лише через жорстокість інциденту, а й через особу винуватця.

Працівник прокуратури, будучи у стані сильного сп’яніння, збив на смерть жінку, намагався втекти.

Як з’ясувалося, винуватець ДТП — син колишнього резидента Comedy Club та актора серіалу «Файна Юкрайна», який після 2014 року перейшов на бік Росії, ставши зрадником.

Детальніше — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Смертельна ДТП у Києві, яку скоїв працівник прокуратури

Надвечір 19 липня у Центрі Києва, на вулиці Великій Васильківській автомобіль Toyota Land Cruiser вилетів на тротуар і збив жінку.

Постраждала згодом померла у лікарні.

У крові керманича виявили 1,77 проміле алкоголю, що у дев’ять разів перевищує допустиму норму.

Винуватець аварії намагався втекти з місця події, але був затриманий поліцією.

У понеділок, 21 липня суд відправив фігуранта справи під варту без права на заставу терміном на 60 діб. Йому інкримінують порушення ПДР у стані сп’яніння, що призвело до смерті людини (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Окрім того, Генеральний прокурор тримає справу на особистому контролі.

Що відомо про винуватця аварії в центрі Києва

Згодом з’ясувалося, що за кермом авто перебував держслужбовець, працівник Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону — Андрій Молочний.

Згодом, ЗМІ з’ясували, що Андрій Андрійович Молочний має 24 роки і є сином коміка Андрія Сергійовича Молочного, який був резидентом Comedy Club та актором комедійного серіалу «Файна Юкрайна».

Згідно з поданою декларацією, Андрій Молочний володіє квартирою площею 77,5м² у Чубинському, придбаною у 2020 році та прописаний у селі Чубинське, Бориспільський район, Київська область.

Він також зазначив, що у нього є 124 гривні в ПУМБ та 577 гривень в Універсал Банку.

Молочний — зрадник України

Уродженець Коростеня (Житомирська область) Андрій Молочний-старший на початку своєї комедійної карєри разом з Антоном Лірником та Максимом Бахматовим займалися організаційними моментами. Згодом Андрій та Антон сформували «Дует імені Чехова», який дебютував у «Comedy Club UA», а з часом перебрався до московської версії шоу.

Андрій Молочний / Джерело: РосЗМІ

Андрій Молочний / Джерело: РосЗМІ

Після закриття української версії «Comedy Club» у 2010 році Молочний не полишав ідеї створити успішний гумористичний проєкт в Україні. Так з’явилося стендапшоу «Real Comedy» — уже із жартами без нецензурної лексики та політичних натяків.

Також, у 2008 році Молочний став співпродюсером легендарного шоу «Файна Юкрайна» та працював разом із Сергієм Притулою. Шоу набуло великої популярності в Україні, а за час його існування вийшло 100 епізодів. Після того він запустив гумористичний серіал «Рюрікі».

Епізод «Файна Юкрайна» / Фото із відкритих джерел

Епізод «Файна Юкрайна» / Фото із відкритих джерел

Після початку російсько-української війни у 2014 році виїхав до Москви, де почав виступати в російському Comedy Club зі своїм колегою Антоном Лірником.

Зокрема, Молочний почав вести публічно проросійську, антиукраїнську діяльність. У своїх висловлюваннях він зневажливо ставився до України, її мови й армії, перейняв кремлівську риторику про те, що у «Києві ходять фашисти».

В інтерв’ю ТСН 2024 року, колишній шоумен Сергій Притула розповів що до 2022 року він не спілкувався із Молочним.

«Ми з Андрієм не балакали до 2022 року. А потім я якось мекнув ввечері, буду чесний, і думаю, а що ти там, дядя, як ти живеш. Я набрав, вислухав від нього якоїсь єресі. Переписка була. Він мене звинуватив, що його дітей через мене булять і так далі. Бо якось там віршика написав», — сказав Притула.

Колишній шоумен назвав Молочного несміливою людиною, яка після повномасштабного вторгнення не може назвати «убивць — убивцями», тому саме через це його дітей і булять.

Скільки дітей має Молочний

У ЗМІ фігурують суперечливі дані про кількість дітей Андрія Молочного. Більшість джерел вказують на п’ятьох: чотирьох синів (Дмитра, Андрія, Бориса та Олександра) та доньку Варвару. Однак у 2020 році траплялися й повідомлення про очікування шостої дитини.

До повномасштабного вторгнення родина Молочного, за чутками, мешкала у просторому заміському будинку під Києвом, де комік особисто доглядав за садом.

Після 24 лютого 2022 року зрадник повністю припинив з’являтися в медіа.

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