У Києві під час теракту загинув музикант Ігор Савченко

Ігор Савченко. Фото: facebook.com/Марина Юревич

Під час теракту, що стався у Києві у суботу, 18 квітня, загинув музикант гурту «Друге Сонце» Ігор Савченко.

Про загибель музиканта повідомила його колега по гурту та подруга Марина Юревич на сторінці у Facebook.

«Ігоре, ти був справжнім другом, справжнім рокером, ти ніколи не здавався, ти завжди був поряд, коли весь світ був проти. Ти був опорою, для всіх. Молодий душею, неймовірний. Ти так любив це життя», — йдеться в дописі.

Відомо, що у Савченка залишилася дружина Тетяна та донька Анна.

Теракт в Києві 18 квітня — останні новини

Стрілянина в Голосіївському районі Києва сталась 18 квітня. Спершу нападник хаотично розстрілював перехожих, а потім захопив заручників у супермаркеті. Правоохоронці 40 хвилин вели з ним переговори, але коли той вбив одного із заручників, почали штурм і ліквідували нападника.

Під час нападу загинули шестеро осіб, ще 14 постраждали. Мати хлопчика вижила, раніше повідомлялося, що вона загинула. Мотиви зловмисника досі невідомі, жодних вимог він не озвучував.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доручив очільникові Нацполіції Івану Вигівському провести службове розслідування щодо дій правоохоронців під час теракту в Києві та надати всю інформацію у Державне бюро розслідувань.

Згодом стало відомо, що на період перевірки та проведення службового розслідування співробітників поліції, яких звинувачують у втечі під час теракту у Києві, відсторонили від виконання службових обов’язків.

«Маємо встановити всі обставини події без винятків: вивчаються наявні відеоматеріали, зокрема й ті, що поширені в мережі, опитуються свідки», — заявив очільник Національної поліції Іван Вигівський.

За його даними, службове розслідування вже розпочато.

Перед цим у соцмережах зʼявилося відео, як поліцейські тікають від стрільця і залишають цивільну людину під вогнем.