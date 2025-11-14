ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1764
1 хв

У Києві після масованого обстрілу знову оголошено повітряну тривогу: що відомо

Існує загроза ударів балістичних ракет.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Повітряна тривога.

Повітряна тривога. / © Associated Press

Зранку 14 листопада у Києві знову оголошено повітряну тривогу. Загалом “почервоніла” практично вся Україна, окрім західних областей.

Про це стало відомо з мапи тривог та повідомила місцева влада.

Зокрема, для столиці існує загроза ударів балістичним озброєнням. Зауважимо, у Києві попередня тривога тривала понад п’ять годин - від 23:50 до 05:01.

“Оголошено повітряну тривогу в Києві через загрозу застосування балістичних ракет”, - наголосили у КМВА.

За даними Повітряних сил, існує загроза застосування балістичного озброєння з півдня. Військові попереджали про пуски швидкісних цілей у напрямку Сум та Кіровоградської області.

Нагадаємо, цієї ночі РФ здійснила масовану атаку на Київ. Загинула одна людина, щонайменше 15 отримали травми. Під прицілом були звичайні житлові багатоповерхівки у різних районах столиці. Зокрема, у Подільському сталося влучання в багатоповерхівку на рівні 15-го поверху, а в Оболонському пошкоджено дев’ятиповерховий будинок.

1764
