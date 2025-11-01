ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
444
2 хв

Пішов з життя Мирон Спольський — людина, яка подарувала Києву першу піцу (фото)

Пішла з життя людина, яка понад тридцять років тому подарувала киянам смак справжньої піци та частинку тепла.

Наталія Магдик
Мирон Спольський

Мирон Спольський / © Facebook

У Києві на 74-му році життя пішов із життя Мирон Спольський — підприємець, меценат і громадський діяч українського походження з Канади. Він був засновником однієї з найстаріших піцерій столиці — «Везувіо» на Рейтарській, а також багаторічним головою Світового Пласту — української скаутської організації, що об’єднує пластунів у всьому світі.

Про цей йдеться у соцмережах Facebook.

Про смерть Мирона Спольського стало відомо 31 жовтня. Представники піцерії повідомили, що деталі прощання оголосять найближчим часом.

Від Канади до Києва

Мирон Спольський народився у Торонто (Канада) в родині українських емігрантів. Він виріс у середовищі, де любов до України поєднувалася з активною громадською позицією. Саме у Канаді він став пластуном і згодом очолив Світову пластову організацію, допомагаючи молодим українцям у різних країнах розвиватися, виховуючи покоління, для яких служіння — не просто слово.

Після проголошення незалежності України Мирон вирішив переїхати до Києва. Тут, у центрі міста, на вулиці Рейтарській, він відкрив у 1992 році піцерію «Везувіо», яка стала одним із символів старого Києва.

Символ часу і місця

«Везувіо» стало не просто закладом — це був куток теплоти, спогадів і справжньої піци, яка пахла дитинством 90-х. Піцерія пережила зміни епох, реконструкції та десятки нових ресторанів навколо, але залишалася вірною собі: невелика, затишна, щира — як і сам її засновник.

Для багатьох киян і гостей столиці «Везувіо» — це частина історії міста, його атмосфери й духу свободи перших років незалежності.

Пластун і добродій

Окрім підприємницької діяльності, Мирон Спольський активно підтримував українську молодь, освіту та культуру. Як голова Світового Пласту, він сприяв розвитку скаутського руху в Україні після його відновлення у 1990-х.

Його колеги згадують його як людину великої віри, щирості та відданості, яка завжди знаходила слова підтримки й надихала діяти.

«Мирон залишив після себе не лише заклад, який любить Київ, — він залишив цілі покоління людей, які завдяки йому навчилися вірити в ідеї та в Україну», — зазначили у спільноті Пласту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що помер український депутат і вчений Юрій Гнаткевич.

444
