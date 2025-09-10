ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
65
2 хв

У Києві агенти ФСБ планували провести теракти та диверсії: суд виніс вирок

СБУ запобігла теракту: агенти ФСБ отримали тюремні строки за злочини в столиці.

Руслана Сивак
Два агенти російської ФСБ отримали тюремні вироки за підготовку терактів і диверсій у Києві. За матеріалами СБУ та Нацполіції, один із засуджених намагався підірвати поліцейських у центрі столиці, а інший — підпалював автомобілі ЗСУ. Обох затримали наприкінці 2024 року.

Про це пише СБУ.

Слідство встановило, що зловмисників завербували через Telegram-канали, де пропонували «легкі гроші».

  • Один із засуджених — 43-річний чоловік, який мав шість судимостей. Він отримав від ФСБ завдання підірвати патрульних поліцейських. Щоб це зробити, він встановив «розтяжку» з бойовою гранатою в орендованій квартирі, а потім зателефонував на 102, щоб викликати поліцейських.

  • Другий агент — 42-річний автомеханік. Він влаштував підпали двох позашляховиків ЗСУ та відділення «Укрпошти». Для цього він зливав бензин з машин своїх клієнтів.

Обох агентів визнали винними за низкою статей Кримінального кодексу, зокрема за терористичний акт і диверсію. Зважаючи на їхню співпрацю зі слідством, суд призначив їм покарання: одного засудили до 10 років, іншого — до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила і затримала агента білоруського КДБ, який збирав розвіддані про оборонні об’єкти на північному кордоні України.

Також в Україні затримали народного депутата IX скликання від забороненої політичної партії «ОПЗЖ», який перебував у розшуку за підозрою у державній зраді.

Раніше ми писали про те, що кіберфахівці Служби безпеки України затримали ще одного інформатора ФСБ, який коригував масовані ракетно-бомбові удари російських окупантів по Харкову.

65
