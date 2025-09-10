У Києві агенти ФСБ планували провести теракти та диверсії: суд виніс вирок

Український суд / © ТСН.ua

Два агенти російської ФСБ отримали тюремні вироки за підготовку терактів і диверсій у Києві. За матеріалами СБУ та Нацполіції, один із засуджених намагався підірвати поліцейських у центрі столиці, а інший — підпалював автомобілі ЗСУ. Обох затримали наприкінці 2024 року.

Про це пише СБУ.

Слідство встановило, що зловмисників завербували через Telegram-канали, де пропонували «легкі гроші».

Один із засуджених — 43-річний чоловік, який мав шість судимостей. Він отримав від ФСБ завдання підірвати патрульних поліцейських. Щоб це зробити, він встановив «розтяжку» з бойовою гранатою в орендованій квартирі, а потім зателефонував на 102, щоб викликати поліцейських.

Другий агент — 42-річний автомеханік. Він влаштував підпали двох позашляховиків ЗСУ та відділення «Укрпошти». Для цього він зливав бензин з машин своїх клієнтів.

Обох агентів визнали винними за низкою статей Кримінального кодексу, зокрема за терористичний акт і диверсію. Зважаючи на їхню співпрацю зі слідством, суд призначив їм покарання: одного засудили до 10 років, іншого — до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

