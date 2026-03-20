У Києві побили колишнього політв’язня Володимира Балуха: усі подробиці від потерпілого та ТЦК

Володимир Балух заявив про побиття у столичному ТЦК / © соцмережі

Реклама

У Києві розгорівся скандал навколо колишнього політв’язня та кримського активіста Володимира Балуха. За словами потерпілого, його побили у приміщенні територіального центру комплектування. У самому відомстві застосування сили заперечують. Поліція розпочала перевірку.

ТСН.ua зібрав усі подробиці про інцидент.

Що відомо про побиття колишнього політв’язня

Народний депутат Володимир Ар’єв першим повідомив про інцидент на своїй сторінці у Facebook. Він стверджує, що Балуха, який має інвалідність II групи та металеву пластину в черепі, били по голові в приміщенні ТЦК.

Реклама

«Героя опору російській окупації Криму, колишнього полоненого путінського фашизму Балуха Володимира побили в Шевченківському районному ТЦК у Києві. Його, інваліда 2 групи… били по голові в приміщенні ТЦК. Потім всю ніч тримали в наручниках. Забрали вчора після суду над Романом Червінським… Коли він попросив відібраний телефон, отримав побої», — написав Ар’єв.

Депутат також додав, що вважає такі дії ТЦК свідомою дискредитацією мобілізації та помстою за жорстку критику влади.

Заява Володимира Балуха про затримання та травми

Сам потерпілий у коментарі виданню «Суспільне Крим» підтвердив факт затримання та наявності тілесних ушкоджень — забою грудної клітки та плеча. Він розповів, що його затримали одразу після візиту до поліції.

«Подав на мене заяву прокурор у справі Червінського — нібито я нецензурною лайкою його образив, і запросили мене дати пояснення в Печерському райвідділку. Я приїхав, дав пояснення, а після цього на виході, буквально в двох метрах, стояв бусик — мене заштовхали в нього і відвезли в ТЦК, сказавши, що я нібито в розшуку. Всі були у військовій формі, але прізвищ ніхто не називав, ніхто не показав документів», — заявив Балух.

Реклама

Наразі Володимир Балух перебуває у медичному закладі, де надає свідчення правоохоронцям.

Позиція Київського міського ТЦК та СП

У столичному ТЦК на офіційній сторінці у Facebook спростували звинувачення у побитті. У відомстві повідомили, що громадянин був доправлений до установи працівниками поліції як порушник військового обліку, що перебував у розшуку від 27 червня 2025 року.

«Інформації в реєстрах щодо перебування його в полоні, присвоєння йому звань чи нагород не було, права для відстрочки він не мав, не був заброньований та підлягав призову на військову службу під час мобілізації. Громадянина було направлено для проходження ВЛК. Сприяння з боку військовозобов’язаного процесу проходження ВЛК і уточнення даних не було, що збільшувало його час перебування в ТЦК та СП. В подальшому проходження ним військово-лікарської комісії було призупинено», — заявили у ТЦК.

Згідно із заявою відомства, дані про інвалідність Володимира Балуха з’явилися лише під час оновлення інформації через інші реєстри. У ТЦК зауважили, що чоловік мав інвалідність 2 групи, проте «з невідомих причин не оформив у встановленому законом порядку відстрочку». Після вручення повістки з вимогою усунути порушення облікових даних він залишив будівлю.

Реклама

«За весь час перебування громадянина у приміщенні ТЦК та СП до нього з боку військовослужбовців жодних протиправних дій не було, фізична сила або засоби стримування не застосовувалися. Претензій до керівництва ТЦК особисто він не виказував і зі скаргами не звертався», — зазначили у відомстві.

Зараз за фактом публікації народного депутата Володимира Ар’єва керівництвом Київського міського ТЦК та СП ініційовано службове розслідування для встановлення всіх обставин інциденту.

Заява поліції Києва

Столичні правоохоронці офіційно підтвердили, що вивчають обставини події. Слідчо-оперативна група вже виїхала до лікарні для зняття свідчень та прийняття заяви від потерпілого.

«До медичного закладу скеровано слідчо-оперативну групу для з’ясування всіх обставин та прийняття заяви. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події», — зазначили у пресслужбі поліції Києва.

Реклама

Що відомо про Володимира Балуха

Володимир Балух — відомий український громадський активіст та колишній політв’язень Кремля. Уродженець Криму, він став символом спротиву російській агресії на півострові після подій 2014 року. Відмовившись від російського паспорта, Балух демонстрував відкриту проукраїнську позицію, за що зазнав системних переслідувань з боку окупаційної влади.

У грудні 2016 року активіста заарештували за сфабрикованим звинуваченням. Свою свободу він виборов лише у вересні 2019 року, повернувшись до України в межах великого обміну полоненими між Києвом та Москвою.

Нагадаємо, ще раніше звільненого політв’язня Володимира Балуха жорстоко побили у вересні 2020 року. Після цієї ситуації він зробив допис у соцмережі. Тоді активіст повідомив, що вже два місяці перебуває на реабілітації у спеціалізованій клініці та готується до важливої операції.