У Києві почали будувати альтернативні мости: коли запрацюють перші переправи

Тимчасова переправа на Чернігівщині / © Кирило Тимошенко / Facebook

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Міністерство розвитку громад та територій України реалізує масштабний проєкт із зведення 21 альтернативної мостової переправи у відповідь на ворожі обстріли логістичної інфраструктури.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив очільник відомства Микола Калашнік.

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За словами урядовця, рішення було ухвалене після того, як протягом останнього місяця масованих повітряних ударів зазнали стратегічні мости у Києві, Запоріжжі, Дніпрі та Харкові.

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«Роботи в Києві вже розпочалися. Перші альтернативні мости мають запрацювати на початку 2027 року», — зазначив Калашнік.

Нагадаємо, після пошкодження Південного мосту в Києві влада готує альтернативні переправи через Дніпро, проте понтони, насипні дамби та плавучі платформи мають технічні обмеження.

Перша проблема — пропускна спроможність. Понтонна переправа має обмеження щодо навантаження та швидкості руху, а автомобілі повинні не лише заїжджати на неї, а й безперешкодно виїжджати на іншому березі. Якщо транспорт накопичуватиметься у довгих чергах, новий маршрут не зможе ефективно компенсувати втрату повноцінного мостового переходу.

Друга проблема — під’їзна інфраструктура. Навіть якщо саму переправу вдасться швидко змонтувати, до неї необхідно облаштувати дороги, з’їзди та місця для розподілу транспортних потоків. Без цього понтон не розв’яже проблему руху між берегами.

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Додаткові питання виникають щодо важких вантажівок і громадського транспорту. Понтонні конструкції не обов’язково розраховані на навантаження, характерні для інтенсивного міського руху, а їхня робота взимку потребуватиме окремих технічних рішень і постійного обслуговування.

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