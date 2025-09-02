ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
67
1 хв

У Києві поліцейського викрили у допомозі військовозобов’язаним втекти з країни

Поліцейського підозрюють у сприянні втечі військовозобов’язаних з України

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Затриманий

Затриманий / © Державне бюро розслідувань

У Києві старшого інспектора поліції підозрюють у допомозі військовозобов’язаним втекти з України.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Правоохоронець перевозив чоловіків із Києва до Вижницького району Чернівецької області, що межує з Румунією. Кошти передавалися спільниці, яка допомагала організаторам схеми.

Щоб уникнути викриття, інспектор оформлював псевдовідрядження, змінював номерні знаки та встановлював світлові маячки, що давали пріоритет у русі. При зупинках він показував посвідчення та стверджував, що перевозить колег на службове завдання. Чоловіків також переодягали у форму для маскування.

23 серпня 2025 року групу з 5 військовозобов’язаних та поліцейського зупинили правоохоронці на в’їзді до Буковини. Чоловікам вручили повістки та склали протоколи про адміністративні порушення.

Старшому інспектору повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 КК України (сприяння організації незаконного переправлення осіб через кордон групою осіб службовою особою), що передбачає до 7 років ув’язнення.

Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька обласна прокуратура.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Одещині ділки намагались вивезти ухилянта до Молдови, сховавши його у вантажівці з газованими напоями.

