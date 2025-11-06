У Києві поліцейський прихопив із роботи сотні тисяч доларів і зник: подробиці

Поліцейський утік із роботи із сотнями тисяч доларів

Начальник відділення Дарницького управління поліції міста Києва Юрій Рибянський, якого затримали після зникнення з місця роботи, прихопив із собою арештовані кошти, які зберігалися в камері схову речових доказів.

Про це повідомила в ефірі національного телемарафону речниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сап’ян.

За її словами, у столичного поліцейського було орієнтовно понад 16 млн грн, переважно в доларах.

«Дійсно людина зникла з робочого місця з сумою, за яку була відповідальна. Точна сума ще буде встановлюватися в ході досудового розслідування, але орієнтовно мова йде про понад 16 мільйонів гривень. І переважно ця сума була в доларах», — повідомила речниця ДБР.

Раніше повідомлялося, що Департамент внутрішньої безпеки негайно розпочав пошуки столичного поліцейського, який зник з роботи і не виходив на зв’язок.

Невдовзі з’ясувалося, що разом з ним зникли арештовані кошти, до яких Юрій Рибянський мав доступ.

Зрештою поліцейського розшукали та затримали на Рівненщині.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії, які проводить ДБР.

