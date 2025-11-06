ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1009
1 хв

У Києві поліцейський прихопив із роботи сотні тисяч доларів і зник: подробиці

У ДБР назвали приблизну суму, з якою утік із робочого місця поліцейський начальник.

Богдан Скаврон
Долари

Поліцейський утік із роботи із сотнями тисяч доларів

Начальник відділення Дарницького управління поліції міста Києва Юрій Рибянський, якого затримали після зникнення з місця роботи, прихопив із собою арештовані кошти, які зберігалися в камері схову речових доказів.

Про це повідомила в ефірі національного телемарафону речниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сап’ян.

За її словами, у столичного поліцейського було орієнтовно понад 16 млн грн, переважно в доларах.

«Дійсно людина зникла з робочого місця з сумою, за яку була відповідальна. Точна сума ще буде встановлюватися в ході досудового розслідування, але орієнтовно мова йде про понад 16 мільйонів гривень. І переважно ця сума була в доларах», — повідомила речниця ДБР.

Раніше повідомлялося, що Департамент внутрішньої безпеки негайно розпочав пошуки столичного поліцейського, який зник з роботи і не виходив на зв’язок.

Невдовзі з’ясувалося, що разом з ним зникли арештовані кошти, до яких Юрій Рибянський мав доступ.

Зрештою поліцейського розшукали та затримали на Рівненщині.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії, які проводить ДБР.

