- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1009
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві поліцейський прихопив із роботи сотні тисяч доларів і зник: подробиці
У ДБР назвали приблизну суму, з якою утік із робочого місця поліцейський начальник.
Начальник відділення Дарницького управління поліції міста Києва Юрій Рибянський, якого затримали після зникнення з місця роботи, прихопив із собою арештовані кошти, які зберігалися в камері схову речових доказів.
Про це повідомила в ефірі національного телемарафону речниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сап’ян.
За її словами, у столичного поліцейського було орієнтовно понад 16 млн грн, переважно в доларах.
«Дійсно людина зникла з робочого місця з сумою, за яку була відповідальна. Точна сума ще буде встановлюватися в ході досудового розслідування, але орієнтовно мова йде про понад 16 мільйонів гривень. І переважно ця сума була в доларах», — повідомила речниця ДБР.
Раніше повідомлялося, що Департамент внутрішньої безпеки негайно розпочав пошуки столичного поліцейського, який зник з роботи і не виходив на зв’язок.
Невдовзі з’ясувалося, що разом з ним зникли арештовані кошти, до яких Юрій Рибянський мав доступ.
Зрештою поліцейського розшукали та затримали на Рівненщині.
Наразі тривають невідкладні слідчі дії, які проводить ДБР.
Нагадаємо, через будівництво розкішних маєтків у Козині Київської області вартістю десятки мільйонів гривень колишній віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов став фігурантом нового розслідування НАБУ та САП.