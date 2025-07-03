У Києві попрощались із загиблим пілотом F-16 Максимом Устименком

У Києві попрощались із загиблим пілотом Максимом Устименком. / © ТСН

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У середу, 3 липня, у Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві відбулася церемонія прощання з підполковником Повітряних сил України Максимом Устименком — пілотом F-16, який загинув під час нічної повітряної атаки 29 червня.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua.

За офіційною інформацією, Устименко виконував бойове завдання у складі сил ППО. У ніч проти 29 червня, під час масштабної ракетно-дронової атаки, льотчик застосував озброєння F-16 і знищив сім повітряних цілей. Під час бою його літак був уражений, пілот загинув.

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував загибель пілота у своєму зверненні:

“Сьогодні він знищив сім повітряних цілей. Мої співчуття родині та побратимам. Доручив з’ясувати всі обставини загибелі. Українська авіація героїчно боронить небо. Дякую кожному, хто захищає Україну”.

Максим Устименко мав кваліфікацію льотчика першого класу. Його загибель стала третьою втратою серед пілотів F-16 і четвертою втратою цього типу літака за останні місяці.

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“НА МАЙДАНІ ПОПРОЩАЛИСЬ ІЗ ЗАГИБЛИМ ПІЛОТОМ F-16 Максимом УСТИМЕНКОМ”

Раніше повідомлялося, що 21 червня під час бойового завдання на Сумському напрямку загинув молодший лейтенант Дмитро Горнов — командир взводу 158 окремої механізованої бригади.