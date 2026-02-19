У Києві посеред вулиці безпричинно вбили чоловіка

Поліція затримала зловмисників

У Києві двоє містян побили до смерті 53-річного чоловіка на одній з вулиць Дніпровського району. Слідчі главку столичної поліції завершили досудове розслідування за цим фактом.

Про це повідомили у поліції.

«Тіло чоловіка виявили посеред вулиці. Під час слідства встановлено, що двоє місцевих мешканців, 27 та 28 років, розпивали алкогольні напої. Коли спиртне скінчилося, вони вирушили до магазину та дорогою заради розваги позривали номерні знаки з автомобілів, припаркованих уздовж проїжджої частини», — йдеться у повідомленні.

Згодом зловмисники помітили незнайомого чоловіка, який йшов вулицею. Один із фігурантів ударив його по голові зірваним з чужого авто номерним знаком.

«Коли постраждалий впав на асфальт, обидва нападники почали завдавати йому численних ударів ногами. Від зазнаних травм 53-річний чоловік помер на місці події», — додали у поліції.

Слідчі главку поліції Києва за процесуального керівництва Київської міської прокуратури оголосили фігурантам про підозру за п. п. 7, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

За умисне вбивство їм загрожує довічне позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що на Одещині син вбив рідну матір, а потім скоїв самогубство. Причини та мотиви з’ясовує поліція.