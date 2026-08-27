У Києві продавали бронювання за $20 тисяч: затримано керівницю організації Червоного Хреста

У Києві продавали бронювання від мобілізації

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Правоохоронці викрили у Києві масштабну корупційну схему, організатори якої пропонували військовозобов’язаним уникнути призову за 20 000 доларів США. До незаконної діяльності можуть бути причетними двоє осіб, зокрема, керівниця однієї з районних організацій Товариства Червоного Хреста України.

Про це повідомили у Національній поліції України.

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Працівницю Червоного Хреста затримали за обіцянку продати бронювання

Операцію із затримання провели оперативники управління стратегічних розслідувань у Києві спільно зі слідчими Оболонського управління поліції.

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Наразі вдалося з’ясувати, що зловмисники діяли як посередники: хоча самі вони не мали жодних повноважень працевлаштовувати чи бронювати громадян, «ділки» налагоджували потрібні контакти, координували процедуру, передавали документи та узгоджували розмір хабарів.

За цю суму клієнту обіцяли офіційно влаштувати його на критично важливе підприємство, оформити бронь від мобілізації, а також створити правові підстави для службових відряджень за кордон.

Згодом до спеціального реєстру навіть встигли внести відомості про надання чоловікові відстрочки.

Голову районної організації Товариства Червоного Хреста України затримали 24 серпня просто під час одержання хабара. Під час обшуків за її місцем проживання та в автомобілі вилучили 8 000 доларів і 1 750 євро готівкою, а у її спільника — ще 60 000 доларів.

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Крім того, поліцейські конфіскували два автомобілі: Hyundai Elantra та Mercedes-Benz GLE-Class.

Наразі обох зловмисників затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм офіційно повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368-3 (Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України.

Невдовзі суд має обрати затриманим запобіжні заходи. Правоохоронці продовжують шукати інших ймовірних учасників схеми.

Злочинні групи з посадовців ТЦК та ВЛК: що відомо

Нагадаємо, Національна поліція виявила випадки участі посадовців ТЦК та СП у складі організованих злочинних груп, які заробляють на ухилянтах із залученням працівників ВЛК, ЦНАПів та цивільних посередників.

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Такі схеми діяли, зокрема, на Рівненщині, де оформлювали фальшиві документи про непридатність до служби, та на Херсонщині, де за 7000 доларів вносили неправдиві дані до реєстру «Оберіг».

У межах операції «Декларант» правоохоронці провели понад 100 обшуків для перевірки законності походження майна та активів посадовців, виявивши у фігурантів незадекларовані чи сумнівні заощадження — зокрема, понад 100 тисяч доларів у начальника районного ТЦК на Буковині.

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