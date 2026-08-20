- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 5823
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві прогриміли нові вибухи, на місто після ракетної атаки ще летять цілі
Окупанти від ночі тероризують столицю України — зрання знову гримлять вибухи.
Сьогодні, 20 серпня, у Києві зрання знову лунають вибухи.
Про це повідомили у КМВА.
«У столиці працюють сили ППО. Небезпека зберігається, тому закликаємо не залишати укриттів до офіційного сигналу про відбій», — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах зазначили, що зараз — реактивний БпЛА на Київщині, курсом на Бровари.
Нагадаємо, у ніч проти 20 серпня Росія масовано атакувала Київ та Київську область десятками балістичних ракет, ударними безпілотниками та крилатими ракетами Калібр.
У Києві пролунали численні вибухи, загинуло четверо людей, понад 20 постраждалих, в столиці та на Київщині спалахнули пожежі.