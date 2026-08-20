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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
5823
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У Києві прогриміли нові вибухи, на місто після ракетної атаки ще летять цілі

Окупанти від ночі тероризують столицю України — зрання знову гримлять вибухи.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Київ перебував під ударом

Київ перебував під ударом / © Associated Press

Сьогодні, 20 серпня, у Києві зрання знову лунають вибухи.

Про це повідомили у КМВА.

«У столиці працюють сили ППО. Небезпека зберігається, тому закликаємо не залишати укриттів до офіційного сигналу про відбій», — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах зазначили, що зараз — реактивний БпЛА на Київщині, курсом на Бровари.

Нагадаємо, у ніч проти 20 серпня Росія масовано атакувала Київ та Київську область десятками балістичних ракет, ударними безпілотниками та крилатими ракетами Калібр.

У Києві пролунали численні вибухи, загинуло четверо людей, понад 20 постраждалих, в столиці та на Київщині спалахнули пожежі.

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