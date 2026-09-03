У Києві пролунав вибух на тлі атаки дронів: у столиці та низці областей оголошено тривогу

Дрони / © ТСН

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У ніч проти 3 вересня у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників. У Києві вночі було чути вибух на тлі атаки російських БпЛА.

Перед цим у столиці та низці регіонів оголосили повітряну тривогу через рух ворожих дронів. Жителів закликають перебувати в укриттях та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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Інформація щодо можливих наслідків атаки наразі уточнюється.

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Дефіцит ППО та загрози для енергетики взимку — останні новини

Українські сили протиповітряної оборони стикаються з критичним браком ракет, через що перед початком холодів виникла драматична ситуація з відбиттям ворожих балістичних атак. За словами австрійського полковника Маркуса Райснера, європейські виробничі потужності досі суттєво не зросли, водночас американські запаси зенітних засобів відчутно скоротилися через необхідність утримувати резерви для власної безпеки.

Експерт наголошує, що Росія системно реалізує довгострокову стратегію руйнування критичної інфраструктури, намагаючись повністю позбавити українські міста можливості стабільно генерувати тепло та електроенергію. Крім того, окупаційні війська продовжують масштабну мобілізацію живої сили та активно застосовують важкі керовані авіабомби з безпечної відстані, проти яких на фронті гостро бракує сучасних протиракетних систем.

Аналітики авторитетного видання Bloomberg попереджають, що швидке нарощування ракетного потенціалу країни-агресорки створює загрозу найважчої зими для енергосистеми України. За даними вітчизняної розвідки, Москва вже здатна щомісяця виготовляти понад 220 ракет, значна частина з яких є балістичними, водночас наявні запаси західних протиракетних комплексів практично вичерпані.

Фахівці зазначають, що стандартні сталеві укриття не здатні надійно захистити енергетичні підстанції від прямих влучань важких балістичних ракет «Іскандер». Саме тому міжнародні партнери мають терміново знайти додаткові системи перехоплення або надати дієві інструменти для ураження російських заводів і пускових установок безпосередньо на ворожій території.

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