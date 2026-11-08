У Києві проїзд у маршрутці вперше сягнув 30 гривень: де зросли ціни

У Києві зафіксували перше підняття цін на проїзд в приватній маршрутці

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У Києві вже помітили маршрутки, де вартість проїзду сягнула 30 гривень. У мережі публікують фото з новими цінниками.

Як з’ясувалося, вартість проїзду зросла у приватній маршрутці № 503 («Станція метро “Червоний хутір” — вулиця Митрополита Шептицького»).

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Як пояснює перевізник, збільшення вартості проїзду відбулося через «значне зростання витрат на складові собівартості пасажироперевезень».

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Як повідомили ТСН.ua в Асоціації перевізників Києва та Київської області, поки це єдина маршрутка, яка підвищила вартість проїзду до рівня цін у громадському транспорті Києва.

У деяких маршрутках вартість проїзду досягла 30 гривень / © ТСН

Чи змінюватимуть цінники інші перевізники, наразі невідомо, але все залежить від вартості пального, яка невпинно рухається вгору.

Нагадаємо, що ціни на проїзд у приватних маршрутках столиці підняли влітку цього року — від 20 до 25 гривень. Це сталося після того, як проїзд у громадському транспорті Києва різко здорожчав від 8 до 30 гривень. Приватні перевізники тоді пояснювали подорожчання зростанням цін на пальне.

Ціни на проїзд підняли до 25 грн

До речі, єдина маршрутка, де вартість проїзду трималася 20 гривень, — № 535 — 2 листопада теж змінила цінник у бік зростання, і тепер проїзд у ній коштує 25 гривень.

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