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ТСН у соціальних мережах

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У Києві проїзд у маршрутці вперше сягнув 30 гривень: де зросли ціни

У столиці зафіксували перше підвищення вартості проїзду в приватній маршрутці до 30 гривень.

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Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
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У Києві зафіксували перше підняття цін на проїзд в приватній маршрутці

У Києві зафіксували перше підняття цін на проїзд в приватній маршрутці

У Києві вже помітили маршрутки, де вартість проїзду сягнула 30 гривень. У мережі публікують фото з новими цінниками.

Як з’ясувалося, вартість проїзду зросла у приватній маршрутці № 503 («Станція метро “Червоний хутір” — вулиця Митрополита Шептицького»).

Як пояснює перевізник, збільшення вартості проїзду відбулося через «значне зростання витрат на складові собівартості пасажироперевезень».

Як повідомили ТСН.ua в Асоціації перевізників Києва та Київської області, поки це єдина маршрутка, яка підвищила вартість проїзду до рівня цін у громадському транспорті Києва.

У деяких маршрутках вартість проїзду досягла 30 гривень / © ТСН

У деяких маршрутках вартість проїзду досягла 30 гривень / © ТСН

Чи змінюватимуть цінники інші перевізники, наразі невідомо, але все залежить від вартості пального, яка невпинно рухається вгору.

Нагадаємо, що ціни на проїзд у приватних маршрутках столиці підняли влітку цього року — від 20 до 25 гривень. Це сталося після того, як проїзд у громадському транспорті Києва різко здорожчав від 8 до 30 гривень. Приватні перевізники тоді пояснювали подорожчання зростанням цін на пальне.

Ціни на проїзд підняли до 25 грн

Ціни на проїзд підняли до 25 грн

До речі, єдина маршрутка, де вартість проїзду трималася 20 гривень, — № 535 — 2 листопада теж змінила цінник у бік зростання, і тепер проїзд у ній коштує 25 гривень.

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